В Уфе медикам передали новый автомобиль «Лада Ларгус»

Автомобиль врачам. Единороссы Башкортостана передали медикам Республиканской клинической больницы имени Куватова семиместный автомобиль «Лада Ларгус». На нём специалисты будут ездить по региону в составе медицинского поезда.
Мобильные поликлиники на базе грузовых автомобилей не предназначены для транспортировки персонала, а только для приема пациентов по время стоянки. По причине поломки служебного микроавтобуса врачи могли приехать с опозданием. С просьбой решить эту проблему медики обратились к депутатам Госдумы.