В Уфе медикам передали новый автомобиль «Лада Ларгус»

Автомобиль врачам. Единороссы Башкортостана передали медикам Республиканской клинической больницы имени Куватова семиместный автомобиль «Лада Ларгус». На нём специалисты будут ездить по региону в составе медицинского поезда.

Мобильные поликлиники на базе грузовых автомобилей не предназначены для транспортировки персонала, а только для приема пациентов по время стоянки. По причине поломки служебного микроавтобуса врачи могли приехать с опозданием. С просьбой решить эту проблему медики обратились к депутатам Госдумы.

Если в прошлом году в рамках помощи всем лечебным учреждениям полностью обновился санитарный транспорт для эвакуации и транспортировки, то для врачей, к сожалению, обновления не было. Гражданский транспорт РКБ с 2012 года не закупался.

Шамиль Булатов, главный врач РКБ им. Куватова

Когда мы подводили итоги работы поезда здоровья, врачи попросили помочь с транспортом. Мы обратились к Наталье Алексеевне Орловой, нашему депутату Госдумы. Она помогла с решением в оперативные сроки. Думаю, в четвертую волну эта машина поможет нашим врачам бороться с этим злом.

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»  
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