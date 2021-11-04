В Уфе медикам передали новый автомобиль «Лада Ларгус»

Если в прошлом году в рамках помощи всем лечебным учреждениям полностью обновился санитарный транспорт для эвакуации и транспортировки, то для врачей, к сожалению, обновления не было. Гражданский транспорт РКБ с 2012 года не закупался.

Шамиль Булатов, главный врач РКБ им. Куватова

