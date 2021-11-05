В Башкирии из-за коронавируса продлили школьные каникулы

Для школьников республики каникулы продлятся до 14 ноября. Об этом редакции bash.news рассказали в Минобразования Башкирии.
Решение принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Изначально планировалось, что школьники возобновят учебу 8 ноября, однако теперь они проведут на каникулах в общей сложности две недели.
Что касается работы детсадов, то с 8 ноября они будут работать в обычном режиме, сообщает ИА "Башинформ". Продолжат работу с понедельника и учреждения допобразования, а также колледжи и вузы, однако занятия в них будут проходить дистанционно.