В Башкирии из-за коронавируса продлили школьные каникулы

Для школьников республики каникулы продлятся до 14 ноября. Об этом редакции bash.news рассказали в Минобразования Башкирии.

Решение принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Изначально планировалось, что школьники возобновят учебу 8 ноября, однако теперь они проведут на каникулах в общей сложности две недели.