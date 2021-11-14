Ситуацией вокруг Ниязгуловского месторождения займется специальная комиссия по недропользованию

Ситуацию вокруг марганцевого карьера в Ниязгулово взяла под контроль Межведомственная комиссия по недропользованию. В соцсетях неравнодушными гражданами опубликована информация о том, что в Абзелиловском районе, рядом с деревней Ниязгулово, компания «УГРУ Восток» добывает марганец с возможными экологическими нарушениями.

Недовольство активистов было вызвано еще и тем, что работы на карьере якобы ведутся с применением взрывных устройств. Для разбора ситуации месторождение посетили члены Межведомственной комиссии по вопросам недропользования под руководством вице-премьера республики Азата Бадранова. Ко встрече присоединились местные депутаты, активисты и глава муниципалитета. Проблемную ситуацию решили вынести на очередное заседание Межведомственной комиссии по недропользованию и организовать проверку деятельности предприятия контрольно-надзорными органами под общественным контролем местных жителей. В случае выявления нарушений, компания обещала их устранить. В противном случае межведомственная комиссия уже имеет опыт организации работы по отзыву лицензии у недобросовестных недропользователей.

Такой быстрой реакции не ожидал. Хорошо, что быстро приехали. И пока все не замерзло, пока быстро сделают экспертизу, хорошо будет. Пока все как есть.

Загит Нургалин, депутат Ташбулатовского сельсовета

Компания заявляет о том, что взрывные технологии у них не применяются. Они просто якобы копают экскаватором. Эти моменты предстоит выявить, проверить. В случае, если выяснится нарушение лицензионных норм и правил природоохранного законодательства, я думаю, мы будем идти на приостановление, отзыв лицензии. В случае, если это выяснится.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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