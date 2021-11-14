Ситуацией вокруг Ниязгуловского месторождения займется специальная комиссия по недропользованию

Ситуацию вокруг марганцевого карьера в Ниязгулово взяла под контроль Межведомственная комиссия по недропользованию . В соцсетях неравнодушными гражданами опубликована информация о том, что в Абзелиловском районе, рядом с деревней Ниязгулово, компания «УГРУ Восток» добывает марганец с возможными экологическими нарушениями.

Недовольство активистов было вызвано еще и тем, что работы на карьере якобы ведутся с применением взрывных устройств. Для разбора ситуации месторождение посетили члены Межведомственной комиссии по вопросам недропользования под руководством вице-премьера республики Азата Бадранова. Ко встрече присоединились местные депутаты, активисты и глава муниципалитета. Проблемную ситуацию решили вынести на очередное заседание Межведомственной комиссии по недропользованию и организовать проверку деятельности предприятия контрольно-надзорными органами под общественным контролем местных жителей. В случае выявления нарушений, компания обещала их устранить. В противном случае межведомственная комиссия уже имеет опыт организации работы по отзыву лицензии у недобросовестных недропользователей.