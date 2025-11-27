В Башкирии братья-медвежата играли вокруг столба

Представители национального парка «Башкирия» поделились очаровательными кадрами из жизни животных.
В лесу заметили двух медвежат. Братьям всего по два года, но они уже смело исследуют территорию парка самостоятельно. Так, фотоловушке удалось запечатлеть, как мишки маркируют указательный столб своим запахом.
В этом возрасте медвежата могут зимовать в одной берлоге – так теплее, спокойнее и безопаснее. А уже после трёх лет они начинают формировать собственные участки и уходят зимовать поодиночке.
Видео: национальный парк «Башкирия».