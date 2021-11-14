В Башкортостане завершается Всероссийская перепись населения

Заполнить анкеты можно до полуночи на портале «Госуслуги». Предварительные итоги по нашему региону специалисты обещают опубликовать уже в апреле следующего года. Из обезличенной статистики можно будет узнать более актуальную информацию о количестве жителей республики, в каких условиях живут и каков их социальный статус. По словам экспертов, эти данные помогут скорректировать государственные программы в развитии и планировании бизнеса.
Алабердино или Аллабердино? Над этим вопросом местных жителей заставила задуматься ошибка сельсовета. В один момент вторая буква «л» исчезла из названия населённого пункта, разделив сельчан на два лагеря. Теперь место рождения детей звучит не так благородно, как у родителей.
А вот в названии школы пишутся две буквы «л». На этом во время аккредитации настояли сами жители. И вроде проблема частично решена, но, как говорится, «беда не приходит одна»: в 2019 году из учебной программы хотели убрать предмет «Башкирский язык».
Отдельные группы организованно участвуют в переписи. Члены польской диаспоры в Башкортостане считают, что это поможет сохранить их культуру в регионе и в стране.
Самые активные переписчики, как правило, в деревнях и сёлах. Для заполнения анкеты многие самостоятельно приходят в стационарные пункты. Конечно, самую большую работу традиционно проделывают волонтеры, которые и в дождь, и в снег, ходят по домам.
Как сообщили в Башкортостанстате, видна тенденция, что ряд районов и городов становятся центрами притяжения жителей, в отдельных населённых пунктах наблюдается благоприятная демографическая ситуация.
В последнюю неделю переписи опросник заполнил и Глава региона. Радий Хабиров ответил на вопросы о себе и своей семье на портале «Госуслуги» на рабочем месте. Руководитель республики подчеркнул, что переписчики в Башкортостане прошли четырехмиллионный барьер.
Башкортостан – в лидерах по участию во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков на совещании Президента России с членами правительства. По официальным данным , 99% процентов населения страны стали участниками кампании.