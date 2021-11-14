В Башкортостане завершается Всероссийская перепись населения

Заполнить анкеты можно до полуночи на портале «Госуслуги». Предварительные итоги по нашему региону специалисты обещают опубликовать уже в апреле следующего года. Из обезличенной статистики можно будет узнать более актуальную информацию о количестве жителей республики, в каких условиях живут и каков их социальный статус. По словам экспертов, эти данные помогут скорректировать государственные программы в развитии и планировании бизнеса.

Алабердино или Аллабердино? Над этим вопросом местных жителей заставила задуматься ошибка сельсовета. В один момент вторая буква «л» исчезла из названия населённого пункта, разделив сельчан на два лагеря. Теперь место рождения детей звучит не так благородно, как у родителей.

Если переводить дословно с башкирского языка, то это будет «аляпистый». Жители села, конечно, очень недовольны этим, потому что «Алла бирзе» означает «Бог дал». Иначе звучит смысл села. Я сама сюда 20 лет назад приехала, прописана была в селе Аллабердино, новый дом сейчас Алабердино. Сания Бикинеева, директор школы с. Аллабердино

А вот в названии школы пишутся две буквы «л». На этом во время аккредитации настояли сами жители. И вроде проблема частично решена, но, как говорится, «беда не приходит одна»: в 2019 году из учебной программы хотели убрать предмет «Башкирский язык».

Собралось всё село. Приехали из министерства. Было собрание. Отстояли. Сания Кузбаева, заслуженный учитель Республики Башкортостан

Отдельные группы организованно участвуют в переписи. Члены польской диаспоры в Башкортостане считают, что это поможет сохранить их культуру в регионе и в стране.

Думаю, что это поможет в дальнейшем сохранить и развить языки и культуры народов. Если мы об этом не заявили, то нас нет. А если мы заявили, то будем замечены, будут продолжены условия для развития и сохранения национальной идентичности. Марина Садыкова, руководитель центра польской культуры и просвещения «Возрождение» в Республике Башкортостан

Самые активные переписчики, как правило, в деревнях и сёлах. Для заполнения анкеты многие самостоятельно приходят в стационарные пункты. Конечно, самую большую работу традиционно проделывают волонтеры, которые и в дождь, и в снег, ходят по домам.

У меня две деревни – Урман Бимшкадак и Яр Бишкадак. Всего 265 домов, мы работаем по шесть человек: пять человек ходит по деревне, одна сидит в стационаре. Гульнара Фахретдинова, волонтёр Всероссийской переписи

Как сообщили в Башкортостанстате, видна тенденция, что ряд районов и городов становятся центрами притяжения жителей, в отдельных населённых пунктах наблюдается благоприятная демографическая ситуация.

По итогу мы получим объективную картинку того человеческого капитала, который мы имеем. Впоследствии это станет базой для принятия социально-экономических решений. Арсен Шаяхметов, политолог

В последнюю неделю переписи опросник заполнил и Глава региона. Радий Хабиров ответил на вопросы о себе и своей семье на портале «Госуслуги» на рабочем месте. Руководитель республики подчеркнул, что переписчики в Башкортостане прошли четырехмиллионный барьер.

Решил добавить немножко жителей Башкортостана, у меня семья из пяти человек. Мы живем дружно все. Я своей записью добавил одного башкира и двух башкирят. Мои мальчики еще маленькие, мы с супругой определили, что они – башкиры. Очень интересно и даже захватывает где-то. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан