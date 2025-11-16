В Башкирии прошла всероссийская акция «Онкопатруль»

На неделе Башкортостан во второй раз принял эстафету всероссийской акции «Онкопатруль». И цепочка мероприятий коснулась всех. Для врачей это возможность показать методику раннего обследования пациентов и перенять практики друг друга. Для будущих медиков – получить ответ на вопрос из уст передовых хирургов-онкологов. А рабочие смогли пройти осмотр на местах в удобное время. И главное – это то, что регион плотно взаимодействует с крупными федеральными центрами. Впервые наша республика приняла участие в «Онкопатруле» в 2019, и именно в том году активно начала развиваться онкологическая служба. Важность проекта подчеркнул и Глава Башкортостана Радий Хабиров на «Гражданском диалоге».

В режиме онлайн-трансляции более сотни медиков Башкортостана наблюдали за манипуляциями столичных хирургов. Главный онколог Минздрава страны и врачи Республиканского клинического онкологического диспансера несколько часов оперировали пациента. Хирурги выполняют большую, сложнейшую операцию – переднюю эвисцерацию малого таза, она включает в себя удаление мочевого пузыря, матки с придатками и всех прилегающих тканей.

Выросла такая опухоль в шейке матки, которая проросла в мочевой пузырь, практически во все те структуры, которые выводят мочу. Опухоль растет, как правило, в шейке матки, а не в капсуле, – в этом сложность.

Андрей Каприн, главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения России /Москва/

Для удержания урины создают специальный резервуар из тканей кишечника. И главная сложность операции, по словам онколога, именно в реконструкции органов, последующем восстановлении и адаптации человека. Раньше такие вмешательства проводились крайне редко.

Высокотехнологичные малоинвазивные операции на молочной железе, легком, желудке и пищеводе, резекция языка. Мастер-класс по лучевой диагностике, на котором разобрали семь разных клинических случаев. На неделе наши врачи познакомились с разными методиками от специалистов ведущих центров страны. Хоть в регионе уже проводилось большинство таких операций, башкирские онкологи внедряют новые техники в свою практику.

Методика пайпэк для лечения метастазов по брюшине, так называемого перитонеального канцероматоза, как альтернатива хайпэку – это пайпэк. Это тоже новая, российская разработка, российская методика. Она тоже сегодня впервые будет выполнена в онкологическом диспансере у нас. И, возможно, она также встанет на лечение наших пациентов.

Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера, заслуженный врач России
Фото №1 - В Башкирии прошла всероссийская акция «Онкопатруль»

Башкортостан стал первым регионом, который присоединился к федеральному «Онкопатрулю» в 2019 году. Тогда же в регионе и начала активно развиваться онкологическая служба. Это сохранение здоровья населения и снижение смертности от рака благодаря его раннему выявлению и формированию здорового образа жизни. Диагностику прошли более 500 сотрудников «Башкирской содовой компании» и предприятия «Салаватстекло». В этом году к акции присоединилось Уфимское моторостроительное производственное объединение. Консультации и диагностику прошли свыше 600 человек.

И, действительно, мы видим увеличение продолжительности жизни пациентов Республики Башкортостан и уменьшение смертности, раннее выявление – это все обязательные индикаторы качества любой службы, особенно онкологической, и здесь мы видим, что работа идет большая. Не только потому, что тут работает, и поэтому тоже, университет федеральный, который возглавляет Валентин Николаевич Павлов, но и, конечно, поддержка главы – не каждый глава приглашает второй раз. Но как раз с Радием Фаритовичем мы неоднократно обсуждали этот вопрос.

Андрей Каприн, главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения России /Москва/

На неделе внимание уделили и будущему башкирской медицины – на просветительском семинаре студенты БГМУ задавали интересующие вопросы. А в Госсобрании республики участниками мероприятия стали федеральные и республиканские эксперты, депутаты, медицинские специалисты. К слову, во всем мире рак – одна из главных причин смертности людей. За последние 5 лет в регионе темп прироста заболеваемости злокачественными новообразованиями составил свыше 36%. Но вместе с тем отмечается и снижение летальных случаев. Принимая участие в «Гражданском диалоге», руководитель Башкортостана отметил, что жителям доступны самые современные методы диагностики и лечения.

Радиологическая служба республики нашего онкодиспансера – крупнейший центр лучевой терапии в России. В рамках федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» закуплено более 400 единиц оборудования, построен новый хирургический корпус онкодиспансера с поликлиникой и шестью хирургическими отделениями, в Уфе открыт Республиканский центр детской онкологии и гематологии. С 2020 года число телемедицинских консультаций между врачами первичного звена и специалистами республиканских учреждений выросло почти вдвое, в прошлом году их проведено более 60 тысяч.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Регион задает высокую планку. Большое значение имеет именно прохождение диспансеризации. Для жителей отдаленных сел проводят акцию «Поезд здоровья». Только за прошлый год выявлено около 200 случаев онкозаболеваний, каждый второй диагноз определяется на ранней стадии. Благодаря масштабной инициативе и планомерной работе передовые методы борьбы с раком доходят и до обычных больниц. Шаг за шагом, повышая качество лечения, осведомленность и озабоченность жителей республики о своем здоровье.

Волна
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями