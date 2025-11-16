В Башкирии прошла всероссийская акция «Онкопатруль»

На неделе Башкортостан во второй раз принял эстафету всероссийской акции «Онкопатруль». И цепочка мероприятий коснулась всех. Для врачей это возможность показать методику раннего обследования пациентов и перенять практики друг друга. Для будущих медиков – получить ответ на вопрос из уст передовых хирургов-онкологов. А рабочие смогли пройти осмотр на местах в удобное время. И главное – это то, что регион плотно взаимодействует с крупными федеральными центрами. Впервые наша республика приняла участие в «Онкопатруле» в 2019, и именно в том году активно начала развиваться онкологическая служба. Важность проекта подчеркнул и Глава Башкортостана Радий Хабиров на «Гражданском диалоге».

В режиме онлайн-трансляции более сотни медиков Башкортостана наблюдали за манипуляциями столичных хирургов. Главный онколог Минздрава страны и врачи Республиканского клинического онкологического диспансера несколько часов оперировали пациента. Хирурги выполняют большую, сложнейшую операцию – переднюю эвисцерацию малого таза, она включает в себя удаление мочевого пузыря, матки с придатками и всех прилегающих тканей.

Выросла такая опухоль в шейке матки, которая проросла в мочевой пузырь, практически во все те структуры, которые выводят мочу. Опухоль растет, как правило, в шейке матки, а не в капсуле, – в этом сложность. Андрей Каприн, главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения России /Москва/

Для удержания урины создают специальный резервуар из тканей кишечника. И главная сложность операции, по словам онколога, именно в реконструкции органов, последующем восстановлении и адаптации человека. Раньше такие вмешательства проводились крайне редко.

Высокотехнологичные малоинвазивные операции на молочной железе, легком, желудке и пищеводе, резекция языка. Мастер-класс по лучевой диагностике, на котором разобрали семь разных клинических случаев. На неделе наши врачи познакомились с разными методиками от специалистов ведущих центров страны. Хоть в регионе уже проводилось большинство таких операций, башкирские онкологи внедряют новые техники в свою практику.

Методика пайпэк для лечения метастазов по брюшине, так называемого перитонеального канцероматоза, как альтернатива хайпэку – это пайпэк. Это тоже новая, российская разработка, российская методика. Она тоже сегодня впервые будет выполнена в онкологическом диспансере у нас. И, возможно, она также встанет на лечение наших пациентов. Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера, заслуженный врач России

Башкортостан стал первым регионом, который присоединился к федеральному «Онкопатрулю» в 2019 году. Тогда же в регионе и начала активно развиваться онкологическая служба. Это сохранение здоровья населения и снижение смертности от рака благодаря его раннему выявлению и формированию здорового образа жизни. Диагностику прошли более 500 сотрудников «Башкирской содовой компании» и предприятия «Салаватстекло». В этом году к акции присоединилось Уфимское моторостроительное производственное объединение. Консультации и диагностику прошли свыше 600 человек.

И, действительно, мы видим увеличение продолжительности жизни пациентов Республики Башкортостан и уменьшение смертности, раннее выявление – это все обязательные индикаторы качества любой службы, особенно онкологической, и здесь мы видим, что работа идет большая. Не только потому, что тут работает, и поэтому тоже, университет федеральный, который возглавляет Валентин Николаевич Павлов, но и, конечно, поддержка главы – не каждый глава приглашает второй раз. Но как раз с Радием Фаритовичем мы неоднократно обсуждали этот вопрос. Андрей Каприн, главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения России /Москва/

На неделе внимание уделили и будущему башкирской медицины – на просветительском семинаре студенты БГМУ задавали интересующие вопросы. А в Госсобрании республики участниками мероприятия стали федеральные и республиканские эксперты, депутаты, медицинские специалисты. К слову, во всем мире рак – одна из главных причин смертности людей. За последние 5 лет в регионе темп прироста заболеваемости злокачественными новообразованиями составил свыше 36%. Но вместе с тем отмечается и снижение летальных случаев. Принимая участие в «Гражданском диалоге», руководитель Башкортостана отметил, что жителям доступны самые современные методы диагностики и лечения.

Радиологическая служба республики нашего онкодиспансера – крупнейший центр лучевой терапии в России. В рамках федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» закуплено более 400 единиц оборудования, построен новый хирургический корпус онкодиспансера с поликлиникой и шестью хирургическими отделениями, в Уфе открыт Республиканский центр детской онкологии и гематологии. С 2020 года число телемедицинских консультаций между врачами первичного звена и специалистами республиканских учреждений выросло почти вдвое, в прошлом году их проведено более 60 тысяч. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан