Активистку из Уфы Лилию Чанышеву арестовали на два месяца

На этой неделе Кировский суд Уфы арестовал на два месяца Лилию Чанышеву. До 9 января она будет находиться в СИЗО. Активистку подозревают в организации экстремистского сообщества.

Следователи центрального аппарата Следственного комитета России установили, что Чанышева руководила уфимским подразделением запрещенного на территории страны движения «Штабы Навального», (иноагент, признан судом экстремистской организацией), а также разрабатывала планы для совершения преступлений экстремистской направленности. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

В июле руководимая Чанышевой некоммерческая организация была внесена в реестр «иностранных агентов», финансирование деятельности осуществлялось из-за рубежа – США, Великобритании, Канады. Противоправная деятельность была направлена на дискредитацию органов власти, дестабилизацию обстановки в регионах, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки.