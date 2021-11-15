На развитие геопарков «Янган-тау» и «Торатау» направят более 1 млрд рублей

Геопарк «Торатау» стал местом паломничества туристов не только из Башкортостана, но и других регионов и стран зарубежья. И хотя современная инфраструктура здесь только появляется – построили визит-центр и предлагают маршруты для активного отдыха, – гостей с каждым годом становится больше. Сельчане тоже не остались в стороне. Жители деревни Гумерово представили на «Инвестчасе» свой бизнес-план по развитию агротуризма и получили поддержку.