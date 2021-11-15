На развитие геопарков «Янган-тау» и «Торатау» направят более 1 млрд рублей

В развитие геопарков «Янган-тау» и «Торатау» вложат более одного миллиарда рублей. Для сохранения этнокультурных ценностей будут построены геологические музейные комплексы, предприниматели получат поддержку при реализации инвестпроектов на этих территориях. Глава Башкортостана Радий Хабиров также отметил, что геопарк «Торатау» включился в борьбу для попадания в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.
Геопарк «Торатау» стал местом паломничества туристов не только из Башкортостана, но и других регионов и стран зарубежья. И хотя современная инфраструктура здесь только появляется – построили визит-центр и предлагают маршруты для активного отдыха, – гостей с каждым годом становится больше. Сельчане тоже не остались в стороне. Жители деревни Гумерово представили на «Инвестчасе» свой бизнес-план по развитию агротуризма и получили поддержку.
Главная достопримечательность геопарка «Торатау» – древние шиханы. Попасть на их вершину мечтает каждый гость. Это можно сделать по тропе, но вскоре для более удобного и безопасного подъема построят лестницу, причем без привлечения спецтехники, чтобы не навредить природе. Эти и другие проекты, направленные на развитие геопарков, обсудили на заседании Попечительского совета.
На развитие геопарка «Торатау» выделят 370 миллионов рублей, 700 миллионов получит геопарк «Янган-тау». Этнографический комплекс «Караван-Сарай», геологический музей Мечетлино будут построены для сохранения культурных ценностей и привлечения в регион туристов. Особое внимание уделят историческому комплексу «Земля Салавата». По согласию сторон Челябинская область вернула Башкортостану территорию, на которой находилась деревня Текеево – малая родина национального героя Салавата Юлаева.
Развивать такие территории без государственно-частного партнерства непросто. Республиканское Минэкономразвития разработало меры поддержки инвесторов, которые готовы вложиться в общее дело. Установлено пять порядков субсидирования туристической отрасли, в том числе особое внимание уделили инфраструктурной поддержке геопарков.
Люди готовы отдыхать дома и приезжать в Башкортостан в гости из других регионов и стран. Нужно лишь создать условия и инфраструктуру. В текущем году туристический поток на территорию геопарка «Янган-тау» увеличился в два раза. Большой популярностью пользуются сплавы по рекам Ай и Юрюзань. В выходные дни количество посетителей превышает пять тысяч человек.
В успех башкирских геопарков верят не только российские, но и европейские ученые. История Башкортостана уникальна, отметили они, обращаясь к участникам заседания в онлайн-режиме. К возведению крупных музейных объектов планируют приступить в 2022 году после получения положительного заключения госэкспертизы.
К возведению крупных музейных объектов планируют приступить в 2022 году после получения положительного заключения госэкспертизы.