Башкирия в этом году выделила на поддержку СВО 26 млрд рублей

Мы видим, что атаки становятся более частыми. Ранее система защита предприятий была ограничена. Готовности к этому не было. Все системы охраны работали для другой ситуации. Нам пришлось быстро решить эти задачи. Мы определили несколько десятков предприятий, которые приняли дорожные карты, в которых определили пассивные и активные методы защиты. Пассивные – металлические сетки. Они задерживают беспилотник, и взрыв не наносит сильного ущерба. Мы сейчас знаем, откуда и что к нам летит. После получения этой информации все службы переходят в режим боевой готовности. Мы уже сменили несколько поколений средств радиоэлектронных подавлений. Да, есть неприятность для жителей, потому что происходит деградация сотовой связи. С этим надо свыкнуться. Наша максимальная задача – сохранить темп нашей жизни. Просьба – опираться на достоверные источники. Мы никого не оставим в беде.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан