Башкирия в этом году выделила на поддержку СВО 26 млрд рублей
В 2025 году на меры
поддержки СВО республика выделила 26 млрд рублей. Такую цифру озвучил Глава
Башкортостана во время Прямой линии. По словам Радия Хабирова, несмотря на
сложности в бюджете, объемы помощи бойцам специальной военной операции до конца
года в сумме составят 32 млрд рублей.
Также Глава
Башкортостана заверил участников СВО, что кадровая программа «Герои
Башкортостана» будет продолжена. Однако основной задачей будет реабилитация
тех, кто вернулся из зоны СВО.
Будем
лечить и реабилитировать, кого надо, поможем с трудоустройством, со всем – это
миссия нашей республики. От нашего региона многие воюют, у нас 4 млн человек
живет, это большая, экономически крепкая республика, и у нас всегда будут
возможности о них позаботиться.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Республика находится
под постоянным прицелом вражеских беспилотников, атаки становятся «более
частыми, системными и достаточно интеллектуально продуманными», отметил Радий
Хабиров. Для антидроновой обороны был сформирован перечень особо важных
объектов, для каждого из которых разработали индивидуальный план защиты. Все
меры безопасности разделили на пассивные и активные.
Мы видим, что атаки
становятся более частыми. Ранее система защита предприятий была ограничена.
Готовности к этому не было. Все системы охраны работали для другой ситуации.
Нам пришлось быстро решить эти задачи. Мы определили несколько десятков
предприятий, которые приняли дорожные карты, в которых определили пассивные и
активные методы защиты. Пассивные – металлические сетки. Они задерживают
беспилотник, и взрыв не наносит сильного ущерба. Мы сейчас знаем, откуда и что
к нам летит. После получения этой информации все службы переходят в режим
боевой готовности. Мы уже сменили несколько поколений средств радиоэлектронных
подавлений. Да, есть неприятность для жителей, потому что происходит деградация
сотовой связи. С этим надо свыкнуться. Наша максимальная задача – сохранить
темп нашей жизни. Просьба – опираться на достоверные источники. Мы никого не
оставим в беде.