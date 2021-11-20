В Башкирии установили памятный камень, посвященный роду Табын

Мероприятие состоялось в Салаватском районе на съезде башкир. На нем местные жители также представили свои родословные.

Свою родословную Зуфар Зарипов знает с детства. Помнить историю семьи мужчина считает очень важным. Среди родственников Зуфара и башкирской поэт Габидулла Зарипов. Талант передался по наследству, говорит мужчина. Поэтому в его семье также занимаются рукоделием: вышивкой, ткачеством, бисероплетением.

Конкурс на лучшую презентацию родословной прошел в Мурсалимкинском доме культуры. Представители рода Табын показали театральные номера и посвящали зрителей в историю своих семей. Мероприятие прошло в рамках съезда Союза Табынских родов, посвященного Году башкирской истории. Делегация Курултая башкир также представила свои доклады по сохранению культуры малых народов.

Чувствуется, что здесь бережно относятся к тому, что было в старину. Знают, чтят. Радует, что молодежь приобщается к истокам. Фаниль Кудакаев, председатель правления Союза Табынских родов, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан

Чтобы увековечить память людей, которые из года в год хранили историю и культуру своего народа, в национальном парке села Мурсалимкино установили камень. Именно в этих местах зародилась культура рода Табын, говорят жители. Камень искали две недели. Поиск остановился на самой высокой точке Мурсалимкино – Масик-Тау. С вершины транспортировали глыбу, состоящую из яшмы, известняка и гранита.

Решение поставить памятник было принято на 5-м съезде Союза Табынских родов. После делегация обсудила это с народом, и все вместе мы выбрали место и расположение памятника. Думаю, этот камень послужит началом чему-то большому и значительному в истории рода Табын. Марат Гильманов, и.о. заместителя главы администрации Салаватского района, член исполкома Курултая башкир Салаватского района