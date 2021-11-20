В Башкирии установили памятный камень, посвященный роду Табын

Мероприятие состоялось в Салаватском районе на съезде башкир. На нем местные жители также представили свои родословные.
Свою родословную Зуфар Зарипов знает с детства. Помнить историю семьи мужчина считает очень важным. Среди родственников Зуфара и башкирской поэт Габидулла Зарипов. Талант передался по наследству, говорит мужчина. Поэтому в его семье также занимаются рукоделием: вышивкой, ткачеством, бисероплетением.
Конкурс на лучшую презентацию родословной прошел в Мурсалимкинском доме культуры. Представители рода Табын показали театральные номера и посвящали зрителей в историю своих семей. Мероприятие прошло в рамках съезда Союза Табынских родов, посвященного Году башкирской истории. Делегация Курултая башкир также представила свои доклады по сохранению культуры малых народов.
Чтобы увековечить память людей, которые из года в год хранили историю и культуру своего народа, в национальном парке села Мурсалимкино установили камень. Именно в этих местах зародилась культура рода Табын, говорят жители. Камень искали две недели. Поиск остановился на самой высокой точке Мурсалимкино – Масик-Тау. С вершины транспортировали глыбу, состоящую из яшмы, известняка и гранита.
В планах Союза табынцев – открыть в Салаватском районе музей, посвященный известным уроженцам: поэтам Габидулле Зарипову и Сафуану Алибаеву. А также ежегодно проводить на земле табынцев районный фестиваль молодежи «Табын-фест».