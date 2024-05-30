В Башкирии открыли первый памятник учителю

В Башкирии открыли первый бронзовый памятник учителю. Скульптуру установили в селе Красноусольский Гафурийского района. Таким образом в администрации решили почтить труд педагогов.

Пока белые накидки не сняты и лик главной героини не виден, каждый из присутствующих мысленно рисует себе свой образ. Образ своей любимой учительницы.

Учительницы, что также взяла за руку и открыла новый удивительный мир и, возможно, показала путь, который многих из гостей привел сюда. На открытие собрались педагоги Гафурийского района, и у кого ни спросишь, каждый пришёл в эту профессию, вдохновившись своими педагогами.

Автор работы Руслан Юмагулов вдохновлялся не только своими учителями, но и своей семьей. Так совпало, что родители скульптора всю жизнь проработали учителями, супруга тоже педагог. Так что в чем-то бронзовая учительница получилась на нее похожа. Учитель в жизни ребенка играет особую роль. Но на селе значимость людей этой профессии еще выше.