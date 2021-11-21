В ГИБДД Башкирии предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

ГИБДД Башкирии просит воздержаться от поездок из-за сильного снегопада и гололеда на дорогах. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погодная обстановка сохранится и в ближайшие дни.

В связи со сложной дорожной ситуацией при управлении автомобилем следует избегать резких маневров, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Отметим, что сотрудники дорожной полиции в эти дни работают в усиленном режиме.

Вызволять из снежной ловушки этой ночью спасателям пришлось группу туристов в Нуримановском районе. 12 человек, в том числе 5 детей, отправились в поездку на квадроциклах и заблудились. Сотрудники Госкомитета по ЧС смогли установить их место нахождения. Туристов эвакуировали, им оказана вся необходимая помощь.