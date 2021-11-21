Международный форум «Транспорт России»: итоги для Башкортостана

Уфу закольцуют железной дорогой, а картой «Алга» можно будет рассчитываться за проезд в Москве. Эти проекты сейчас на стадии детальной проработки. На неделе делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым приняла участие в XV Международном форуме «Транспорт России», который прошёл в столичном Гостином дворе. О подписанных контрактах и проектах, которые реализуют к 450-летию Уфы, – в нашем сюжете.

Жители Москвы могут попасть в Башкортостан по пути на работу и обратно, стоит лишь спуститься в метро. Теперь в столичной подземке ездит брендированный состав, рассказывающий о достопримечательностях, истории и культуре республики. Проект удалось реализовать благодаря поддержке правительства российской столицы. Радий Хабиров обсудил с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым еще один амбициозный дорожный проект. Есть идея объединить возможности транспортных карт «Алга» и «Тройка».

Объясню, в чем там суть. Я как житель Башкортостана прилетаю в Москву, иду сразу на электричку, рассчитываюсь моей картой «Алга», потому что она интегрирована с картой «Тройка». Это будет очень удобно. Там много нюансов, все-таки это разные системы. Но мы договорились, что команды обеих платежных систем начнут переговоры. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Карта «Тройка» для пассажира – это целая экосистема. Есть приложение, есть программа лояльности, есть возможность всегда проверить свой баланс, приобрести самый выгодный абонемент. То есть это абсолютно умное решение, которое быстро внедряется в транспорт. И быстро масштабируется. Валерия Матюхина, генеральный директор ООО «СберТройка»

Уфимское железнодорожное кольцо планируется построить также по аналогии с московским. Детали проекта Радий Хабиров обсудил с главой РЖД Олегом Белозёровым. Его запуск позволит к 2030 году увеличить годовой пассажиропоток на пригородных направлениях уфимской агломерации с полутора до 6,5 миллионов человек.

Это же такой комплекс, и каждая железнодорожная станция будет окружена транспортным пересадочным узлом. То есть ты доехал, допустим, до станции «Правая Белая», там уже транспортно-пересадочный узел. Автобусы, удобно сел и поехал дальше, куда тебе надо. Плюс, вы знаете, у нас еще есть «Счастливый час». Поэтому это хороший проект, проект для людей, что мы называем. И позиция президента, и стратегия развития транспорта в России сейчас особое внимание уделяет пригородным поездам и электричкам в городе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После завершения реализации данного проекта вполне возможно, что по железным дорогам Башкортостана будут ходить в том числе и вот такие современные вагоны. Это пока концепт, в серийное производство такие вагоны ещё не запущены. Однако уже сейчас можно посмотреть, каким будет интерьер. Здесь расположены купейные места, ну а с этой стороны размещение будет капсульное. Как видите, полки довольно длинные, 188 сантиметров. Так что даже высоким пассажирам путешествовать в таких вагонах будет довольно комфортно.

В рамках «Транспортной недели» делегация региона обсудила и проект строительства скоростной федеральной трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. Она пройдёт через нашу республику, по территории Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов.

Это, конечно, инфраструктурно. Сразу там появляются дополнительные возможности для той части Башкортостана где трасса будет проходить. Часть этой трассы пройдет по Башкортостану. Это очень важно, уже утверждена там трассировка. Сегодня вот опять с Росавтодором в рамках транспортной недели обсуждали этот вопрос. Вячеслав Петушенко нам подтвердил, что все идет без осложнений. Это точно усилит ту часть республики и в целом даст возможность развития для всего Башкортостана. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Традиционный атрибут стенда Башкортостана – настоящий липовый мёд. Но не только на него слетаются как пчёлы участники форума. Крупнейший инфраструктурный проект в Поволжье и один из самых больших в стране – строительство Восточного выезда. С ходом работ ознакомился министр транспорта России Виталий Савельев.

Это проект «Восточный выезд». 33,5 миллиарда рублей. Сегодня готовность 30 процентов. В концессии с ВТБ работаем. Задача к 2023 году запустить. – Успеете? – Да! 1200 метров тоннель. 800 метров мост. 2 километра эстакада. В общей сложности 13 километров. Работаем. Самый крупный в ПФО, второй по России. Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан