Международный форум «Транспорт России»: итоги для Башкортостана

Уфу закольцуют железной дорогой, а картой «Алга» можно будет рассчитываться за проезд в Москве. Эти проекты сейчас на стадии детальной проработки. На неделе делегация Башкортостана во главе с Радием Хабировым приняла участие в XV Международном форуме «Транспорт России», который прошёл в столичном Гостином дворе. О подписанных контрактах и проектах, которые реализуют к 450-летию Уфы, – в нашем сюжете.
Жители Москвы могут попасть в Башкортостан по пути на работу и обратно, стоит лишь спуститься в метро. Теперь в столичной подземке ездит брендированный состав, рассказывающий о достопримечательностях, истории и культуре республики. Проект удалось реализовать благодаря поддержке правительства российской столицы. Радий Хабиров обсудил с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым еще один амбициозный дорожный проект. Есть идея объединить возможности транспортных карт «Алга» и «Тройка».
Уфимское железнодорожное кольцо планируется построить также по аналогии с московским. Детали проекта Радий Хабиров обсудил с главой РЖД Олегом Белозёровым. Его запуск позволит к 2030 году увеличить годовой пассажиропоток на пригородных направлениях уфимской агломерации с полутора до 6,5 миллионов человек.
После завершения реализации данного проекта вполне возможно, что по железным дорогам Башкортостана будут ходить в том числе и вот такие современные вагоны. Это пока концепт, в серийное производство такие вагоны ещё не запущены. Однако уже сейчас можно посмотреть, каким будет интерьер. Здесь расположены купейные места, ну а с этой стороны размещение будет капсульное. Как видите, полки довольно длинные, 188 сантиметров. Так что даже высоким пассажирам путешествовать в таких вагонах будет довольно комфортно.
В рамках «Транспортной недели» делегация региона обсудила и проект строительства скоростной федеральной трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. Она пройдёт через нашу республику, по территории Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов.
Традиционный атрибут стенда Башкортостана – настоящий липовый мёд. Но не только на него слетаются как пчёлы участники форума. Крупнейший инфраструктурный проект в Поволжье и один из самых больших в стране – строительство Восточного выезда. С ходом работ ознакомился министр транспорта России Виталий Савельев.
Башкирия получит финансирование из федерального бюджета не только на строительство мостов в Уфе, но и на ремонт ветхих гидросооружений в районах. Первый транш на эти цели в размере миллиарда рублей придёт уже в следующем году. Продолжится работа по расширению федеральных трасс М-5 и М-7 – эту задачу Радий Хабиров назвал одной из приоритетных. Не только транспорт, но и дороги республики должны быть безопасными. Чтобы каждый, кто в пути, вернулся к своим родным живым и здоровым.