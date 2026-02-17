В Башкирии прошёл образовательный форум для учителей географии

Они прививают любовь к своей родине. Учителя географии со всей республики встретились на образовательном форуме, который прошёл в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе. Разговор, в котором приняли участие 230 педагогов со всего Башкортостана, прошёл в формате вопросов и ответов. Что интересовало учителей – в нашем сюжете.

230 учителей географии со всех республиканских образовательных учреждений, а также руководители молодёжных клубов Русского географического общества в очередной раз собрались в парке «Патриот». Летом прошлого года они встречались здесь с Главой Башкортостана. Тогда Радий Хабиров отметил, что учителя географии формируют у школьников любовь к родному краю и желание сохранить его природу. Проводниками для детей в огромный мир, который окружает нас, педагоги остаются и сегодня.

Одним из стратегических направлений деятельности управленческой команды Башкортостана является продвижение достопримечательностей региона и уникальности его природы как для самих жителей республики, так и для гостей. И во многом именно учителя географии прививают нашим детям интерес и любовь к родному краю. Географический диктант, «НЕурок географии», Лекторий РГО, «Башкирская кругосветка» – педагоги принимают активное участие в федеральных и республиканских проектах.

Модератором стал министр просвещения Башкортостана. Ильдар Мавлетбердин рассказал о новых проектах и программах, в которых учителя могут принять участие. Также руководитель ведомства напомнил о прошлой встрече педагогов с главой республики. Тогда Радий Хабиров поддержал инициативу разработки «Географического минимума» для школьников. Это перечень природных объектов, которые ученики смогут посетить с учителем или родителями.

Не только учат, но и учатся сами. В Башкортостане постоянно усиливается кадровый состав и компетенции учителей географии. На базе Института развития образования они повышают квалификацию, осваивая новые технологии и внедряя их в свои программы.

Не терять связь с реальным миром в эпоху цифровых технологий. Обучающие приложения в гаджетах помогают школьникам ориентироваться на местности, определять виды животных и растений. Ученики из Башкортостана регулярно становятся призёрами Всероссийских олимпиад по географии, а сам предмет является вторым по популярности для сдачи основного государственного экзамена.