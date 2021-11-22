В России детям в общественном транспорте проезд могут сделать бесплатным

В России проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет могут сделать бесплатным. Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по вопросам семьи, женщины и детей.

Как передают РИА Новости, сейчас региональные власти самостоятельно решают проблему проезда для детей. В некоторых регионах введены льготы по социальным картам, в других – отдельные распоряжения. Авторы законопроекта намерены закрепить единый подход по всей стране.