В России детям в общественном транспорте проезд могут сделать бесплатным

В России проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет могут сделать бесплатным. Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по вопросам семьи, женщины и детей.
Как передают РИА Новости, сейчас региональные власти самостоятельно решают проблему проезда для детей. В некоторых регионах введены льготы по социальным картам, в других – отдельные распоряжения. Авторы законопроекта намерены закрепить единый подход по всей стране.
Сейчас правом бесплатного проезда могут воспользоваться дети до 7 лет. Также запрещено высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет без сопровождения взрослых.