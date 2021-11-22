В России детям в общественном транспорте проезд могут сделать бесплатным

В России проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет могут сделать бесплатным. Соответствующий законопроект разрабатывает комитет Госдумы по вопросам семьи, женщины и детей.

Фото №1 - В России детям в общественном транспорте проезд могут сделать бесплатным

Как передают РИА Новости, сейчас региональные власти самостоятельно решают проблему проезда для детей. В некоторых регионах введены льготы по социальным картам, в других – отдельные распоряжения. Авторы законопроекта намерены закрепить единый подход по всей стране.

Сейчас правом бесплатного проезда могут воспользоваться дети до 7 лет. Также запрещено высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет без сопровождения взрослых.

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