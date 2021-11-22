В Уфе ушел из жизни народный художник Башкортостана Георгий Калитов

В Уфе ушел из жизни лауреат Государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, заслуженный работник культуры РБ, народный художник Башкортостана, педагог, монументалист, график, известный живописец Георгий Калитов. Ему было 69 лет.
Прощание с ним состоится около Башкирского художественного музея им. М. Нестерова завтра, 23 ноября, в 10:00.
Георгий Гайнияхматович Калитов с 1995 года являлся членом Союза художников России, с 1979 года участником республиканских, декадных, зональных, всесоюзных и всероссийских выставок. Последовательность, сосредоточенность, преданность своему делу и подлинный профессионализм характеризуют весь творческий путь мастера.