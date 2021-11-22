В Уфе ушел из жизни народный художник Башкортостана Георгий Калитов

Георгий Гайнияхматович Калитов с 1995 года являлся членом Союза художников России, с 1979 года участником республиканских, декадных, зональных, всесоюзных и всероссийских выставок. Последовательность, сосредоточенность, преданность своему делу и подлинный профессионализм характеризуют весь творческий путь мастера.