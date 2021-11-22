В Башкирии пройдёт проверка системы оповещения

В Башкирии будет проведена проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. Жители региона услышат громкую сирену. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.

Сирены и громкоговорители будут проверять с 09:30 до 16:00. Сигналы будут длиться около 5 секунд.

23 ноября с 09:30 по 16:00 будет проводиться проверка в Демском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы.

24 ноября с 10:30 по 16:00 будет проводиться проверка в Калининском и Орджоникидзевском районах столицы республики.

25 ноября с 10:30 по 16:00 будет проводиться проверка в Ленинском, Кировском и Советском районах Уфы и в остальных муниципальных образованиях Башкирии.

С 23 по 25 ноября проведут техническая проверка с перехватом каналов телевизионного и радиовещания в ночное время.

25 ноября в регионе будет кратковременное включение сирен и громкоговорящих устройств длительностью до 5 секунд.