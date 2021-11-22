Коллективу БСТ вручили благодарственное письмо Главы Башкортостана

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова сообщила на заседании об улучшении ситуации на рынке труда и снижении уровня безработицы. Численность зарегистрированных безработных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась более чем в четыре раза или на 94 тысяч человек, составив 28 тысяч человек. В начале года их насчитывалось более 106 тысяч человек, а на 1 ноября прошлого года – 122 тысячи.