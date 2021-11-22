Коллективу БСТ вручили благодарственное письмо Главы Башкортостана

Коллективу Башкирского спутникового телевидения вручили благодарственное письмо Главы Башкортостана. Это произошло сегодня на оперативном совещании в правительстве республики. Премьер-министр Андрей Назаров поздравил канал с 20-летием. Директор ГУП ТРК «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов сообщил о деятельности телеканала, о его достижениях за последний год, а также о планах на будущее.

Так, по данным медиаисследователя Mediahills, телеканал БСТ улучшил свои показатели среди других каналов в регионе по телесмотрению, уступая только федеральным.

Программы БСТ выходят ежедневно в эфир федерального канала ОТР в первом мультиплексе цифрового ТВ. БСТ является обязательным общедоступным региональным телеканалом в Башкортостане и вещает круглосуточно на русском и башкирском языках на всю европейскую часть России и на большое количество регионов за Уралом. Общая аудитория телеканала составляет 40 млн человек. Наши телеканалы остаются лидерами телесмотрения в регионе. По данным медиаисследователей Mediahills, в общем списке телеканалов БСТ занимает шестое место, за последний год поднявшись на одну позицию.

Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан»

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова сообщила на заседании об улучшении ситуации на рынке труда и снижении уровня безработицы. Численность зарегистрированных безработных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась более чем в четыре раза или на 94 тысяч человек, составив 28 тысяч человек. В начале года их насчитывалось более 106 тысяч человек, а на 1 ноября прошлого года – 122 тысячи.

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод об улучшении ситуации. По данным Росстата, результатах последнего обследования рабочей силы в среднем за июль-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность безработных по методологии МОТ – так безработица меряется во всем мире – снизилась на 40%. Уровень безработицы по МОТ уменьшился с 6,5% до 4%, то есть в 1,6 раза.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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