В Уфе православные, мусульмане и евреи сыграли в волейбол

В Уфе прошёл необычный волейбольный матч. В нём приняли участие представители различных религий. В межконфессиональной игре схлестнулись православные, мусульмане и евреи.
Для игры собрались несколько команд: уфимская православная епархия, еврейская община и два духовных управления: центральное и республиканское. За необычной битвой наблюдали спортсмены и обычные зрители.
Лучшими в волейболе себя показали представители мусульман. На втором месте по общему подсчёту голосов оказались православные. А еврейская община заняла почётное третье место.