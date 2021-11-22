В Уфе православные, мусульмане и евреи сыграли в волейбол

В Уфе прошёл необычный волейбольный матч. В нём приняли участие представители различных религий. В межконфессиональной игре схлестнулись православные, мусульмане и евреи.

Для игры собрались несколько команд: уфимская православная епархия, еврейская община и два духовных управления: центральное и республиканское. За необычной битвой наблюдали спортсмены и обычные зрители.