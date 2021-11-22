УАЗ вышел на американский рынок с новым названием

Российский внедорожник УАЗ «Патриот» впервые представлен в автосалоне Лос-Анджелеса. Его на показе представила итало-американская компания Bremach под новым одноименным названием. Стоимость автомобиля на американском рынке составит 26,4 тысячи долларов или 2 миллиона рублей.

За сутки компания Bremach получила 3,8 миллиона в качестве задатка от желающих купить автомобиль. Покупателей привлекла низкая цена и расширенная гарантия. На сколько автомобилей совершили предзаказ пока неизвестно, но минимальная сумма первого взноса составляла 100 тысяч долларов.