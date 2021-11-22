Пенсионные выплаты можно будет получить единовременно

Мишустин подписал указ о том, что граждане смогут получить накопительную пенсию единовременной выплатой. Оформить нужные документы можно будет через портал Госуслуг. Причем это работает как с государственным Пенсионным фондом, так и с негосударственными организациями.

Пока такая возможность доступна для граждан, которые получают пенсии по потери кормильца или страховые пенсии по инвалидности. Также такая возможность будет у тех граждан, чьи пенсионные накопления составят менее 5% по отношению страховой и накопительной пенсии.