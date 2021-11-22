В Башкортостане проблема обманутых дольщиков будет решена до конца 2023 года

Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве, которое провел премьер-министр Андрей Назаров. По данным Минстроя республики, на сегодняшний день в регионе остается 114 проблемных объектов в Уфе, Салавате и районах, а также четыре тысячи обманутых граждан. С начала 2021 года из реестра было выведено 16 домов. По ним 863 человека получили либо квартиру, либо денежную компенсацию. Пострадавшим уже выплатили 1,5 млрд рублей.
Прививку от коронавируса в Башкортостане сделали 76,1 процента от подлежащего вакцинации населения. Регион получил 2,3 млн доз отечественных вакцин. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил, когда планируется начать строительство новых ковид-госпиталей.