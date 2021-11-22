В Башкортостане проблема обманутых дольщиков будет решена до конца 2023 года

Мне кажется, что сейчас в последние два года наиболее активная фаза, заработал федеральный фонд. Были уточнены все нормы законодательства. Как закон о банкротстве, так и закон о долевом строительстве, в активной фазе мы по объему привлеченных средств федерального фонда мы одни из лидеров в России, плюс также мы не заставляем работу за собой. Также у нас активно работают муниципалитеты, работаем мы. Застройщики, осознав, что они создали проблему, нашли какие-то внутренние ресурсы и завершат эту проблему.

Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан