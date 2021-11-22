В Башкортостане проблема обманутых дольщиков будет решена до конца 2023 года

Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве, которое провел премьер-министр Андрей Назаров. По данным Минстроя республики, на сегодняшний день в регионе остается 114 проблемных объектов в Уфе, Салавате и районах, а также четыре тысячи обманутых граждан. С начала 2021 года из реестра было выведено 16 домов. По ним 863 человека получили либо квартиру, либо денежную компенсацию. Пострадавшим уже выплатили 1,5 млрд рублей.

Мне кажется, что сейчас в последние два года наиболее активная фаза, заработал федеральный фонд. Были уточнены все нормы законодательства. Как закон о банкротстве, так и закон о долевом строительстве, в активной фазе мы по объему привлеченных средств федерального фонда мы одни из лидеров в России, плюс также мы не заставляем работу за собой. Также у нас активно работают муниципалитеты, работаем мы. Застройщики, осознав, что они создали проблему, нашли какие-то внутренние ресурсы и завершат эту проблему.

Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Прививку от коронавируса в Башкортостане сделали 76,1 процента от подлежащего вакцинации населения. Регион получил 2,3 млн доз отечественных вакцин. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров сообщил, когда планируется начать строительство новых ковид-госпиталей.

Фото №1 - В Башкортостане проблема обманутых дольщиков будет решена до конца 2023 года

В целом мы видим стабилизацию ситуации. В нашем регионе она идет на спад, что мы видим по количеству коек. В ближайшее время начнем строить еще два ковидных госпиталя – это в Сибае и в Туймазах. Сейчас все подготовительные работы для этого ведутся. И хотим 11 декабря уже выйти на площадку, чтобы быстрыми темпами реализоваться эти проекты.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан 
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