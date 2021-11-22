В Башкирии запустили «Хогвартс-экспресс»

Из Башкортостана прямиком в Хогвартс. В магический мир можно отправиться с железнодорожной станции в Стерлитамаке. Там не спрашивают из семьи маглов вы или чистокровный маг. Волшебниками автоматически становятся все пассажиры. Каждый получает письмо из Хогвартса и палочку для заклинаний.

Вход на платформу 9 и 3/4 – по группам. Пассажиры проникают в магический мир в сопровождении Гарри Поттера, Гермионы и Беллатрисы Лестрейдж.

Чтобы попасть в Хогвартс из Стерлитамака -все преодолели стену

Фаворит среди юных волшебников – факультет Грифиндор. Место, где почти нет тёмных магов. Вот и на экспрессе в Хогвартс только добрые заклинания. Например, превращение бутылки воды в красивый элексир, который придаёт силы ребятам. Главное - все правильно запомнить, как это делает лучше всех в фильме Гермиона.

Некоторые же из пассажиров, возможно, не подозревают о своих предполагаемых магических способностях. На коленях у мамы Драко Малфой, ещё совсем юный.

В Хогварст едут и взрослые. Их примерно половина от общего количества пассажиров. Это те, кто как раз вырос на книгах и фильмах о Гарри Поттере.