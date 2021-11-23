Актёр из Уфы сыграл роль миллиардера в сериале с Гошей Куценко

По сюжету, IT-гений Гуров оказывается в депрессии спустя полгода после расставания с невестой. Гипнолог встречает его в тот момент, когда тот уже несколько месяцев безвылазно сидит в своём офисе, как овощ, никого не принимает и ни с кем не разговаривает.