Актёр из Уфы сыграл роль миллиардера в сериале с Гошей Куценко

33-летний уфимский актер Матвей Зубалевич сыграл в сериале «Инсомния» роль миллиардера. В главной роли в сериале снялся Гоша Куценко.
Герой известного актера работает психотерапевтом-гипнологом. Он практикует метод регрессивного гипноза, в ходе которого пациент погружается в прошлые жизни. Это помогает ему разбираться с запутанными и сложными кейсами.
Герою Матвея Зубалевича посвятят третью серию сериала. Она выйдет завтра, 24 ноября, на телеканале ТВ-3.
По сюжету, IT-гений Гуров оказывается в депрессии спустя полгода после расставания с невестой. Гипнолог встречает его в тот момент, когда тот уже несколько месяцев безвылазно сидит в своём офисе, как овощ, никого не принимает и ни с кем не разговаривает.
«Константин достаточно непростой парень. Человек, который в свои годы уже добился многого, создал крупную компанию. Он входит в список Форбс, но, к сожалению, у него нет личного счастья, что-то мешает ему внутри. Зритель узнает в конечном итоге – что ему мешает», - рассказал Матвей о своём герое.
Кстати, в основе истории Константина Гурова лежит реальный прообраз. По понятным причинам, его имя не называется.