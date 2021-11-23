В Уфе на Советской площади появилась новогодняя елка
На Советской площади в Уфе появилась новогодняя ель. Ее высота
достигает 23 метров.
Елку привезли работники «Горзеленхоза» из Благовещенского района
Башкирии. После разгрузки они сразу же приступили к установке лесной красавицы.
Основание было подготовлено заранее.
На Советской площади новогоднюю елку устанавливают третий год подряд.
Традиция была возобновлена в 2019 году после более чем пятилетнего перерыва.
Решение украсить Советскую площадь живой елью принято в связи с тем, что были
выполнены масштабные работы по реконструкции площади и благоустройству,
установка пиксельной ели невозможна из-за тяжести ее конструкции. Пиксельная
елка на этот раз будет радовать жителей северной части города на площади перед
ДК «Моторостроитель.
пресс-служба мэрии Уфы
В скором времени по плану пройдут работы по обустройству новогоднего
городка, изготовлению горок и ледовых фигур.