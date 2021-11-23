В Уфе на Советской площади появилась новогодняя елка

На Советской площади новогоднюю елку устанавливают третий год подряд. Традиция была возобновлена в 2019 году после более чем пятилетнего перерыва. Решение украсить Советскую площадь живой елью принято в связи с тем, что были выполнены масштабные работы по реконструкции площади и благоустройству, установка пиксельной ели невозможна из-за тяжести ее конструкции. Пиксельная елка на этот раз будет радовать жителей северной части города на площади перед ДК «Моторостроитель.

пресс-служба мэрии Уфы