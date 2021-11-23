В России предложили новую процедуру медкомиссии для водителей

Речь идет не всех водителях. Минздрав предложил заменить обычную медкомиссию у нарколога на дорогостоящий и полный анализ для тех, у кого присутствуют клинические следы наркологического расстройства. Таким автолюбителям нужно будет пройти дорогостоящий лабораторный анализ у нарколога.