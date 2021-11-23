Певица Диана Гурцкая заступилась за инвалидов из Уфы, которых хотят уволить

За уфимских инвалидов по зрению, которые могут лишиться работы, заступилась известная певица Диана Гурцкая. Она уже отправила соответствующие обращения в Генпрокуратуру России и Всероссийское общество слепых. Напомним, мы уже рассказывали о проблеме людей с ограниченными возможностями здоровья. Предприятие, на котором они трудятся сейчас, должны продать. В руководстве заявили, что это никак не повлияет на инвалидов по зрению. Им найдут новые рабочие места. Даже дают гарантии, правда, на словах.

Почему в дела уфимских инвалидов по зрению лезут московские чиновники? И почему люди с ограниченными возможностями здоровья считают, что их пытаются ограничить в работе? Неужели все эти вопросы нельзя было решить мирным путём – без вмешательства прокуратуры и средств массовой информации?

Сегодня у людей с ограниченными возможностями здоровья внеплановый выходной. Все они ждут московскую комиссию, которая обещала заявиться с самого утра. Но, как и подобает начальству, задержалась всего-то на пару часов. Инвалиды в подвешенном состоянии уже начали волноваться. Ведь с часу на час должна была решиться их судьба.

Я полностью слепая. Если закроют завод, то мне больше некуда идти. Буду сидеть дома. Это был мой единственный заработок. Больше некуда идти. Наталья Павлова

Итак, многочисленная московская комиссия прибыла. Делегаты с порога устроили «показательный» разнос местному руководству общества слепых.

– Юрий Николаевич, вы руководитель наблюдательного совета. Вы сколько раз были на участке здесь? – Раза два, людей я здесь не нашёл.

Ну а дальше как по накатанной: пожелания, обещания, что никто не останется без работы. Да и вообще делегаты были в недоумении, откуда появились слухи о продаже предприятия.

Решение должно быть таким, что, если здание продаётся, одновременно должен быть договор купли-продажи и оформление нового здания, в котором вам будут предоставлены новые рабочие места. Ни о каком сокращении, увольнении вопросов не идёт.

А ведь не так давно местное руководство нашим журналистам заявило, что предприятие уйдёт с молотка. Так же, как и в Стерлитамаке. И что будет дальше с людьми, пока неизвестно.

– Если завод продадут, куда вы пойдёте? – Я только за себя могу сказать, я возрастной человек. Пойду на пенсию. А другие? У других, конечно, вопрос серьезный. Никуда, им идти абсолютно некуда. Только дома сидеть. Рамиля Бикбаева

Благодаря усилиям неравнодушного адвоката Булата Юсупова и публикации в социальных сетях проблем инвалидов в дело вмешалась прокуратура. Сейчас в надзорном ведомстве проводят проверку.

Документы об аварийности не представлены, направлений нет. Такое решение не может быть принято. Тем более республиканскими властями выделяются средства на развитие предприятий системы ВОС, а тут внезапно закрывают завод, увольняют инвалидов. Хоть и небольшое количество, но это последнее предприятие в Уфе, которое создано для инвалидов. Булат Сафин, адвокат

Но москвичи продолжали бить в грудь, мол, своих не бросаем и на улице никто не останется. Даже дали гарантию. Правда, на словах. А потом добавили: зачем все это событие нужно было вообще освещать?

– Вас, я так понимаю, кто-то проплатил, ребята? – Нет, нас никто не проплачивал. – Нет проплатили. Владимир Сипкин, вице-президент ВОС

Так или иначе, инвалиды по зрению в слова московской комиссии не верят. Уверены: им пускают пыль в глаза.