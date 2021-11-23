В Уфе пожарные провели учения в психиатрической больнице

Пациентов эвакуировали через запасной вход, к одному из врачей пришлось пробираться по пожарной лестнице. Сегодня в Республиканской психиатрической больнице прошли учения. Огнеборцы отрабатывали навыки проведения спасательных работ и взаимодействие с персоналом лечебного учреждения.
12 пациентов и 8 сотрудников больницы уже на улице. Их эвакуировали через запасной выход. По легенде, возгорание произошло на третьем этаже лечебно-психиатрического корпуса. В здании всё еще остаются люди.
Помогала выводить из задымлённого помещения больных и сама надышалась угарным газом. Выбраться самостоятельно уже не смогла. В роли пострадавшей – сотрудница психиатрической больницы. Пожарные надевают на девушку кислородную маску и выносят на улицу.
Евгений Морозов сегодня врач. Хотя обычно вместо белого халата на нем пожарный костюм. В этом эпизоде, решили не рисковать сотрудниками больницы.
Самый ответственный момент спасательной операции уже позади. Последнего пострадавшего из условно задымлённого помещения эвакуировали. Подобные учения в Республиканской психиатрической больнице проводятся регулярно. Объект сложный с точки зрения как масштабов, так и специализации лечебного учреждения.
В общей сложности на территории шесть основных корпусов. Больница рассчитана чуть больше чем на одну тысячу пациентов.
Вызов, обработка сигнала, прибытие и эвакуация пациентов. Все эти моменты сегодня были отработаны. Самое главное, говорят организатор, учения позволили еще раз проверить уровень взаимодействия пожарных и персонала на случай чрезвычайной ситуации.