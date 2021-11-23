В Уфе пожарные провели учения в психиатрической больнице

Пациентов эвакуировали через запасной вход, к одному из врачей пришлось пробираться по пожарной лестнице. Сегодня в Республиканской психиатрической больнице прошли учения. Огнеборцы отрабатывали навыки проведения спасательных работ и взаимодействие с персоналом лечебного учреждения.

12 пациентов и 8 сотрудников больницы уже на улице. Их эвакуировали через запасной выход. По легенде, возгорание произошло на третьем этаже лечебно-психиатрического корпуса. В здании всё еще остаются люди.

Помогала выводить из задымлённого помещения больных и сама надышалась угарным газом. Выбраться самостоятельно уже не смогла. В роли пострадавшей – сотрудница психиатрической больницы. Пожарные надевают на девушку кислородную маску и выносят на улицу.

В роли пострадавшего в первый раз, но достаточно приходится участвовать в учениях, потому что работа требует отточки навыков. Евгений Морозов, пожарный

Евгений Морозов сегодня врач. Хотя обычно вместо белого халата на нем пожарный костюм. В этом эпизоде, решили не рисковать сотрудниками больницы.

Самый ответственный момент спасательной операции уже позади. Последнего пострадавшего из условно задымлённого помещения эвакуировали. Подобные учения в Республиканской психиатрической больнице проводятся регулярно. Объект сложный с точки зрения как масштабов, так и специализации лечебного учреждения.

Потому что этому человеку трудно объяснить, куда надо спрыгнуть, как надо надеть маску, не надеть, как спускаться по лестнице, то есть они хуже детей, грубо говоря. Дмитрий Точилкин, командир отделения пожарной части с. Базилевка

В общей сложности на территории шесть основных корпусов. Больница рассчитана чуть больше чем на одну тысячу пациентов.

Этот объект охраняется пожарной частью, которая была создана именно распоряжением правительства Республики Башкортостан для защиты этой больницы. Динар Салихов, заместитель начальника противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Благодаря им мы спокойно работаем, у нас очень тесные взаимодействия, мы регулярно проводим и тренировки, и пропаганду. То есть у нас работа с персоналом, обучения, инструктажи. Гульнур Рахмангулова, инженер по пожарной безопасности Республиканской клинической психиатрической больницы