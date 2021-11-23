«Спутник Лайт» разрешили использовать для первичной вакцинации

Минздрав разрешил применение вакцины «Спутник Лайт» для первичной вакцинации. Ранее ее можно было использовать при повторном вакцинировании.

Как отметил сам Минздрав, однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» — это самостоятельный эффективный препарат, он может применяться как для первичной вакцинации, так и для вакцинации после перенесённого коронавируса и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ.