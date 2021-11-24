В одном из районов Уфы начали наряжать новогоднюю ель
Накануне в уфимском парке "Волна" приступили к украшению новогодней елки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы.
25 метровая ель была привезена из уфимского микрорайона Нижегородка. На ее верхушку установили новогоднюю звезду. Также рабочие начали украшать зеленую красавицу праздничными игрушками.
Совсем скоро наш парк «Волна» станет центром притяжения и создания новогоднего настроения для всех жителей и гостей столицы. Пока погода нам не позволяет приступить к созданию ледовых скульптур, мы начали оформлять нашу новогоднюю ель - сегодня мы установили на верхушке ёлки звезду, далее приступим к игрушкам, звёздам, гирляндам и лучам. И как позволит погода сразу же начнём изготавливать ледовые фигуры, горки и лабиринт. Прошу наших дорогих горожан относиться к ледовым скульптурам бережно.
Гульназ Усманова, начальник отдела культуры и молодежной политики Администрации Ленинского района
Также продолжается строительство ледового городка. На данный момент художники выполнили арочную композицию и цифры "2022". В настоящее время проводятся работы по созданию лабиринта и закрытию основания ели.