В одном из районов Уфы начали наряжать новогоднюю ель

Совсем скоро наш парк «Волна» станет центром притяжения и создания новогоднего настроения для всех жителей и гостей столицы. Пока погода нам не позволяет приступить к созданию ледовых скульптур, мы начали оформлять нашу новогоднюю ель - сегодня мы установили на верхушке ёлки звезду, далее приступим к игрушкам, звёздам, гирляндам и лучам. И как позволит погода сразу же начнём изготавливать ледовые фигуры, горки и лабиринт. Прошу наших дорогих горожан относиться к ледовым скульптурам бережно.

Гульназ Усманова, начальник отдела культуры и молодежной политики Администрации Ленинского района