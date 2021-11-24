Жители Башкирии смогут увидеть комету Леонарда

Над землей в декабре пролетит комета Леонарда. Она обещает стать самой яркой кометой года - ее можно будет увидеть невооружённым глазом через небольшой телескоп или бинокль, сообщили в пресс-службе Уфимского планетария.
Комета Леонарда (C/2021 A1 (Leonard)) была открытая совсем недавно. 3 января этого года впервые о существовании такой кометы заявил астрономом Грегом Леонардом, сотрудником обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне, США. Сейчас комета со скоростью около 70 км в секунду приближается к Солнцу. 3 января 2022 года она пройдет перигелий, т. е. будет на минимальном расстоянии от Солнца.
Комета Леонарда пройдет в 35 километрах от Земли 12 декабря. Примерно 6 декабря ее можно будет увидеть примерно в 5 градусах к северу от самой яркой звезды в созвездии Волопаса Арктура.
По мере приближения к Солнцу и Земле комета по расчетам будет становиться ярче. Проходя на кратчайшем расстоянии от Земли 12 декабря, она, предположительно, достигнет максимальной яркости, и если будет так, то ее можно будет увидеть невооруженным глазом в созвездии Змееносца. С середины декабря комета станет невидимой для жителей Северного полушария.