Жители Башкирии смогут увидеть комету Леонарда

Над землей в декабре пролетит комета Леонарда. Она обещает стать самой яркой кометой года - ее можно будет увидеть невооружённым глазом через небольшой телескоп или бинокль, сообщили в пресс-службе Уфимского планетария.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут увидеть комету Леонарда

Комета Леонарда (C/2021 A1 (Leonard)) была открытая совсем недавно. 3 января этого года впервые о существовании такой кометы заявил астрономом Грегом Леонардом, сотрудником обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне, США. Сейчас комета со скоростью около 70 км в секунду приближается к Солнцу. 3 января 2022 года она пройдет перигелий, т. е. будет на минимальном расстоянии от Солнца.

Комета Леонарда пройдет в 35 километрах от Земли 12 декабря. Примерно 6 декабря ее можно будет увидеть примерно в 5 градусах к северу от самой яркой звезды в созвездии Волопаса Арктура.

В Уфе 6 декабря Арктур взойдет в половине третьего ночи и примерно часа через полтора, как только он повыше поднимется над горизонтом, можно приступать к наблюдениям кометы. Арктур утром будет самой яркой звездой над восточным горизонтом. Комета же должна выглядеть как туманное пятнышко. Рассвет начнется в 8:40, т. е. в течение четырех часов вполне можно проводить наблюдения и желательно начать его с поиска кометы в бинокль.

пресс-служба Уфимского планетария

По мере приближения к Солнцу и Земле комета по расчетам будет становиться ярче. Проходя на кратчайшем расстоянии от Земли 12 декабря, она, предположительно, достигнет максимальной яркости, и если будет так, то ее можно будет увидеть невооруженным глазом в созвездии Змееносца. С середины декабря комета станет невидимой для жителей Северного полушария.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти