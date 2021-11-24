Жители Башкирии смогут увидеть комету Леонарда

В Уфе 6 декабря Арктур взойдет в половине третьего ночи и примерно часа через полтора, как только он повыше поднимется над горизонтом, можно приступать к наблюдениям кометы. Арктур утром будет самой яркой звездой над восточным горизонтом. Комета же должна выглядеть как туманное пятнышко. Рассвет начнется в 8:40, т. е. в течение четырех часов вполне можно проводить наблюдения и желательно начать его с поиска кометы в бинокль.

пресс-служба Уфимского планетария