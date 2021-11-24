В Уфе волонтеры доставляют нуждающимся горячие обеды

Ежедневно в уфимский колл-центр «Наша забота» партии «Единая Россия» поступают более 300 звонков. Чаще всего жители республики обращаются с вопросами о вакцинации, лекарственной помощи, доставке продуктов питания. В начале ноября стартовала акция «Горячий обед», которая стала особо актуальной среди пожилых жителей Уфы в период пандемии.
Сначала обеды доставляют в волонтерский центр, а затем уже по домам. Одна из активисток – Гузель Нуртдинова. Каждый день она бесплатно на личном транспорте развозит заказы по 10-15 адресам.
Напомним, что волонтерский центр «Наша забота» был создан в марте 2020 года. Активисты с первых дней пандемии активно помогают гражданам. Они доставляют пожилым людям продукты и лекарства, помогают им добраться до пунктов вакцинации. Позвонить в колл-центр можно с 9:00 до 18:00 по бесплатному номеру: 8-(800)-201-89-03