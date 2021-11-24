В Уфе волонтеры доставляют нуждающимся горячие обеды

Ежедневно в уфимский колл-центр «Наша забота» партии «Единая Россия» поступают более 300 звонков. Чаще всего жители республики обращаются с вопросами о вакцинации, лекарственной помощи, доставке продуктов питания. В начале ноября стартовала акция «Горячий обед», которая стала особо актуальной среди пожилых жителей Уфы в период пандемии.

«Наша забота» партии «Единая Россия» совместно с сетью ресторанов «Фарфор» запущена акция, которая называется «Горячий обед». В рамках этой акции с 8 ноября более 600 семей и нуждающихся лиц получили горячие обеды, которые им наши волонтеры доставляют на дом. Александр Мельников, заместитель председателя совета г. Уфы , заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»

Сначала обеды доставляют в волонтерский центр, а затем уже по домам. Одна из активисток – Гузель Нуртдинова. Каждый день она бесплатно на личном транспорте развозит заказы по 10-15 адресам.

На прививку приехала машина, забрали, отвезли, обратно домой привезли. Для меня это очень важно, потому что 70 лет. И хорошие продуктовые наборы. Любовь Пашковская, жительница г. Уфы