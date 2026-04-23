Волонтёры из Уфы сплели три тысячи масксетей

Три тысячи маскировочных сетей сплели уфимские волонтеры. Речь о добровольческой организации «Масксети Щит Уфа». Она существует с 2022 года. За это время там научились плести и сети, и антидроновые покрывала. Среди добровольцев – пенсионеры, студенты и школьники.

Общее дело – плетение сетей, спасение солдат – нас объединило. В другом месте мы бы никогда не встретились. А здесь столько хороших людей, про каждого можно историю рассказать. Все пришли с таким чувством – спасать и приносить пользу. Наталья Глазкова, волонтёр

А с иными чувствами в этом деле трудиться и не получится. Наталья Глазкова работает за ленточнопильным станком. Его смастерили сами, для скорости. Шутит: здесь – под присмотром родителей.

Дед воевал, и мама с папой воевали: папа летчиком был, мама – радисткой. Так что патриотами не быть нам невозможно, мы патриоты. Тем более сейчас, когда наши ребята на СВО, это же внуки, получается, по нашему возрасту. Наталья Глазкова, волонтёр

И они заботятся о них, как о родных внуках. Плетут сети, читают молитвы, чтобы защита была еще крепче.

Есть место и для рекордов. Венера Биккулова и Вера Орлова создали маскировочную сеть размером 3 на 6 метров за четыре часа. А если брать в целом, то сплели уже три тысячи штук.

Сюда приходят не только те волонтеры, которые годятся в бабушки или дедушки. Школьники и студенты находят время, чтобы помочь.

Организатор волонтерского движения – Зиля Фаттахова. До начала СВО была предпринимателем, но потом полностью посвятила себя поддержке бойцов на передовой. Организовала почти 20 мастерских по плетению сетей в Уфе и больше 100 цехов в районах Башкортостана.