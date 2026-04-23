Волонтёры из Уфы сплели три тысячи масксетей

Три тысячи маскировочных сетей сплели уфимские волонтеры. Речь о добровольческой организации «Масксети Щит Уфа». Она существует с 2022 года. За это время там научились плести и сети, и антидроновые покрывала. Среди добровольцев – пенсионеры, студенты и школьники.
А с иными чувствами в этом деле трудиться и не получится. Наталья Глазкова работает за ленточнопильным станком. Его смастерили сами, для скорости. Шутит: здесь – под присмотром родителей.
И они заботятся о них, как о родных внуках. Плетут сети, читают молитвы, чтобы защита была еще крепче.
Есть место и для рекордов. Венера Биккулова и Вера Орлова создали маскировочную сеть размером 3 на 6 метров за четыре часа. А если брать в целом, то сплели уже три тысячи штук.
Сюда приходят не только те волонтеры, которые годятся в бабушки или дедушки. Школьники и студенты находят время, чтобы помочь.
Организатор волонтерского движения – Зиля Фаттахова. До начала СВО была предпринимателем, но потом полностью посвятила себя поддержке бойцов на передовой. Организовала почти 20 мастерских по плетению сетей в Уфе и больше 100 цехов в районах Башкортостана.
Одни плетут сети, другие заливают свечи, третьи управляют беспилотниками, четвертые – за ленточкой с оружием в руках. У каждого своя задача в этом непростом, но важном деле защиты Родины.