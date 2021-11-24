В Башкирии отметили праздник гуся

В Иглинском районе прошёл праздник гуся. Традиционное мероприятие начали возрождать в начале 90-х годов. Сегодня этот древний праздник широко проходит в сельской местности. В чём его особенность и почему в нем по большей части принимают участие женщины?

Праздник гуся или как говорят башкиры «Ҡаҙ өмәһе» проводится с наступлением устойчивой минусовой температуры. В Иглинском районе он прошел во многих населенных пунктах. Состоялось мероприятие и в селе Карамалы.

Сегодня у нас замечательный праздник – это праздник гусей. Он приурочен к республиканскому конкурсу «Трезвое село». Отрадно, что все сельские поселения активно принимают в этом конкурсе участие и хотят выйти на республиканский уровень. Праздник проводится с 90-х годов. Каждый год в татарских, башкирских селах этот праздник ждет население.

Гульшат Ибатова, режиссер Иглинского районного дома культуры

Праздник гусей отметили в семье Шакировых. Из-за пандемии коронавируса его не стали проводить широко, но постарались соблюсти все традиции. Помогли им участники местного ансамбля.

Фото №1 - В Башкирии отметили праздник гуся

Мы с мужем покупаем гусей, выращиваем их. Очень любим выращивать гусей. Это такая большая радость, а особенно такие праздники как «Ҡаҙ өмәһе». Приходит много друзей. Это очень радостно. У нас четверо детей. В этом году мы купили 25 гусей, мы их покупаем, когда тепло, потому что гуси любят, когда травка очень зелёная и сочная.

Дилара Шакирова, жительница с. Карамалы

Азамат Шакиров все лето присматривал за стадом гусей, кормил, выгонял на выпас. Сегодня в его обязанности входил забой птицы.

Моя терапия

Гусей резали сегодня. Каждый год выращиваем гусей. Люблю смотреть гусей с детства. На Новый год в духовке печет жена. Отлично получается.

Азамат Шакиров, житель с. Карамалы

Один из главных моментов праздника – под песни и пляски тушки гусей на коромыслах приносят на местный пруд, и обмывают в проруби. Соседи и родственники, ощипывая домашнюю птицу, соревнуются между собой в мастерстве. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо, а пух собирают для подушек, которые пойдут на приданое невестам.

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