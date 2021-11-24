В Башкирии отметили праздник гуся

В Иглинском районе прошёл праздник гуся. Традиционное мероприятие начали возрождать в начале 90-х годов. Сегодня этот древний праздник широко проходит в сельской местности. В чём его особенность и почему в нем по большей части принимают участие женщины?
Праздник гуся или как говорят башкиры «Ҡаҙ өмәһе» проводится с наступлением устойчивой минусовой температуры. В Иглинском районе он прошел во многих населенных пунктах. Состоялось мероприятие и в селе Карамалы.
Праздник гусей отметили в семье Шакировых. Из-за пандемии коронавируса его не стали проводить широко, но постарались соблюсти все традиции. Помогли им участники местного ансамбля.
Азамат Шакиров все лето присматривал за стадом гусей, кормил, выгонял на выпас. Сегодня в его обязанности входил забой птицы.
Один из главных моментов праздника – под песни и пляски тушки гусей на коромыслах приносят на местный пруд, и обмывают в проруби. Соседи и родственники, ощипывая домашнюю птицу, соревнуются между собой в мастерстве. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо, а пух собирают для подушек, которые пойдут на приданое невестам.