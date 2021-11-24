В Башкирии отметили праздник гуся

Мы с мужем покупаем гусей, выращиваем их. Очень любим выращивать гусей. Это такая большая радость, а особенно такие праздники как «Ҡаҙ өмәһе». Приходит много друзей. Это очень радостно. У нас четверо детей. В этом году мы купили 25 гусей, мы их покупаем, когда тепло, потому что гуси любят, когда травка очень зелёная и сочная.

Дилара Шакирова, жительница с. Карамалы