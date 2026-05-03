Госнаграды и новый спецтранспорт: пожарные Башкирии отметили профессиональный праздник

30 апреля свой профессиональный праздник отметили пожарные России. Глава Башкортостана поздравил личный состав подразделений с Днем пожарной охраны и по традиции вручил ключи от новой специализированной техники. Также Радий Хабиров поблагодарил огнеборцев за мужество. Ежегодно они спасают от гибели тысячи жителей республики.

Рабочая смена старшего инструктора-пожарного специализированной пожарно-спасательной части Артура Вильданова начинается с проверки оборудования. Любая мелочь или недочет в критический момент может стоить жизни как самим спасателям, так и тем, к кому они спешат на помощь. Впервые боёвку заслуженный спасатель Башкортостана надел больше 20 лет назад. А стать пожарным мечтал с самого детства.

Учился в школе, и недалеко от нас, через одно здание, была пожарная часть. Я тогда был ребенком, смотрел, как взрослые дяди выезжали на вызов, потом возвращались все грязные, в копоти. Мы к ним бегали классом, они нам всё рассказывали. Мы интересовались, они делились. Мне это запало в душу, понравилось. Артур Вильданов, старший инструктор-пожарный специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Башкортостан

Мечта осуществилась. За время службы Артур Вильданов тушил самые сложные возгорания, которые до сих пор у всех на слуху. Ландшафтные пожары в башкирском Зауралье, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального масштаба в Курганской области. В памяти остался и один из самых страшных пожаров в Башкортостане, когда на артиллерийском складе в военной части возле села Урман Иглинского района взрывались снаряды. Выездов без риска для жизни у Артура и его коллег не бывает.

В какой-то степени согласен, работа опасная. Но если соблюдать все правила и работать с головой, холодным разумом, то всё можно преодолеть. Каких-то сложностей нет. Артур Вильданов, старший инструктор-пожарный специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Башкортостан

Начальник пожарной части села Тубинский Баймакского района лично натирает до блеска новенький «Урал». Машина универсальная, говорит Айнур Казакбаев. Может принимать участие как в тушении возгораний, в том числе в лесной и горной местности, так и спасать людей при ДТП. Проходимость и оборудование позволяет.

Необходимость была, так как у нас автомобиль был 2015 года выпуска. Вот сейчас обновили. Особенность этой машины в том, что она полноприводная. С более современным пожарно-техническим вооружением. Айнур Казакбаев, начальник пожарной части с. Тубинский /Баймакский район/

Новые машины получили и другие пожарные части республики. В общей сложности Радий Хабиров вручил ключи от 25 единиц пожарно-спасательной техники. А сами огнеборцы, проявившие профессионализм и мужество при спасении людей, были отмечены государственными наградами и благодарностями от имени Главы Башкортостана.

Ваша профессия героична, и вы сами – героические люди. Как правило, именно вы первыми приходите на помощь людям, спасаете их в тяжелых чрезвычайных ситуациях, при пожарах. Каждый год вы спасаете на пожарах практически более тысячи человек. За это огромное спасибо. Сегодня по доброй традиции вручаем нашим подразделениям боевую технику. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане на реализацию стратегии развития пожарно-спасательных сил направлено уже более 2 миллиардов рублей. Построено 6 зданий пожарных депо, создано 8 пожарных подразделений. Приобретено 70 единиц спецтехники, пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Добровольным пожарным дружинам передано почти 300 единиц прицепной и основной пожарной техники.

Самое главное, что технику, которая высвобождается у профессиональных пожарных, мы передаём в подразделения добровольной пожарной охраны. Потому что очень важно в удалённых сельских населённых пунктах оперативно реагировать. Мы вот эту задачу решаем в комплексе. Всего у нас для добровольных пожарных команд более 240 пожарных прицепов передано. За счёт республики приобретено более 60 единиц основной пожарной техники. И в целом на это было выделено более 500 миллионов рублей. Кирилл Первов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Полноприводные пожарные машины будут нести боевое дежурство в отдалённых районах, выезжая на экстренные вызовы в труднодоступные населённые пункты. Также специализированные бочки с мотопомпами объёмом до 4 кубометров воды получили главы сельских поселений. Они передадут их добровольным пожарным командам.

У нас есть населённый пункт, который находится в 35 км от районного центра. Туда добираться очень сложно. Есть трактор, к которому он будет прицепляться. Добровольная пожарная охрана у нас есть в каждом населённом пункте. Есть люди, которые в первую очередь выходят, помогают людям при пожарах. Зулейха Каренгина, глава Атаршинского сельского совета /Белокатайский район/

Первыми водителей пожарных машин с обновлением автопарка поздравили дальнобойщики. Торжественная церемония совпала с отправкой 177-го республиканского гуманитарного конвоя на Донбасс. Радий Хабиров поблагодарил шофёров за их самоотверженность и также отметил государственными наградами. У многих за плечами не только сотни тысяч пройденных километров дорог, но и боевой опыт участия в СВО.