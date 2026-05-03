Госнаграды и новый спецтранспорт: пожарные Башкирии отметили профессиональный праздник

30 апреля свой профессиональный праздник отметили пожарные России. Глава Башкортостана поздравил личный состав подразделений с Днем пожарной охраны и по традиции вручил ключи от новой специализированной техники. Также Радий Хабиров поблагодарил огнеборцев за мужество. Ежегодно они спасают от гибели тысячи жителей республики.
Рабочая смена старшего инструктора-пожарного специализированной пожарно-спасательной части Артура Вильданова начинается с проверки оборудования. Любая мелочь или недочет в критический момент может стоить жизни как самим спасателям, так и тем, к кому они спешат на помощь. Впервые боёвку заслуженный спасатель Башкортостана надел больше 20 лет назад. А стать пожарным мечтал с самого детства.
Мечта осуществилась. За время службы Артур Вильданов тушил самые сложные возгорания, которые до сих пор у всех на слуху. Ландшафтные пожары в башкирском Зауралье, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального масштаба в Курганской области. В памяти остался и один из самых страшных пожаров в Башкортостане, когда на артиллерийском складе в военной части возле села Урман Иглинского района взрывались снаряды. Выездов без риска для жизни у Артура и его коллег не бывает.
Начальник пожарной части села Тубинский Баймакского района лично натирает до блеска новенький «Урал». Машина универсальная, говорит Айнур Казакбаев. Может принимать участие как в тушении возгораний, в том числе в лесной и горной местности, так и спасать людей при ДТП. Проходимость и оборудование позволяет.
Новые машины получили и другие пожарные части республики. В общей сложности Радий Хабиров вручил ключи от 25 единиц пожарно-спасательной техники. А сами огнеборцы, проявившие профессионализм и мужество при спасении людей, были отмечены государственными наградами и благодарностями от имени Главы Башкортостана.
В Башкортостане на реализацию стратегии развития пожарно-спасательных сил направлено уже более 2 миллиардов рублей. Построено 6 зданий пожарных депо, создано 8 пожарных подразделений. Приобретено 70 единиц спецтехники, пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Добровольным пожарным дружинам передано почти 300 единиц прицепной и основной пожарной техники.
Полноприводные пожарные машины будут нести боевое дежурство в отдалённых районах, выезжая на экстренные вызовы в труднодоступные населённые пункты. Также специализированные бочки с мотопомпами объёмом до 4 кубометров воды получили главы сельских поселений. Они передадут их добровольным пожарным командам.
Первыми водителей пожарных машин с обновлением автопарка поздравили дальнобойщики. Торжественная церемония совпала с отправкой 177-го республиканского гуманитарного конвоя на Донбасс. Радий Хабиров поблагодарил шофёров за их самоотверженность и также отметил государственными наградами. У многих за плечами не только сотни тысяч пройденных километров дорог, но и боевой опыт участия в СВО.
Среди пожарных Башкортостана тоже немало добровольцев, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. Поэтому в фурах немало коробок и от их коллег-огнеборцев.