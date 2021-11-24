В Уфе пройдет фестиваль уличной еды

Дополнительно для проектов из Башкортостана, Свердловской и Челябинской областей и Пермского края объединение «Street Food Russia» проведёт конкурс «Russian Street Food Awards: Большой Урал». Жюри выберет лучшее уличное блюдо Урала, а победитель представит его в 2022 году на российском этапе European Street Food Awards в Калининграде.

пресс-служба мэрии Уфы