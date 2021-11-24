В Уфе пройдет фестиваль уличной еды

10 и 11 декабря в Уфе пройдет фестиваль уличной еды. Мероприятие будет проходить в "Арт-квадрате" в рамках форума-фестиваля Федерального агентства по туризму.

Фото №1 - В Уфе пройдет фестиваль уличной еды

На фестивале уличной еды участники из разных регионов страны представят новаторские и традиционные блюда локальной кухни.

Дополнительно для проектов из Башкортостана, Свердловской и Челябинской областей и Пермского края объединение «Street Food Russia» проведёт конкурс «Russian Street Food Awards: Большой Урал». Жюри выберет лучшее уличное блюдо Урала, а победитель представит его в 2022 году на российском этапе European Street Food Awards в Калининграде.

пресс-служба мэрии Уфы

Для претендентов, которые подали заявку и прошли предварительные собеседование, организаторы проведут мастер-классы по особенностям приготовления и подачи уличной еды, по подготовке к фестивалю и к конкурсу «Russian Street Food Awards. Большой Урал».

Узнать подробности и заполнить форму регистрации можно на сайте.

Street Food Russia – движение, которое объединяет создателей уличной еды и локальных продуктов по всей России. Главная задача объединения – популяризировать и продвигать уникальные продукты и блюда, созданные в России, и давать вторую жизнь традиционной региональной кухне.

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