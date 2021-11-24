Президента России пригласят в Уфу на большой праздник

Владимира Путина пригласят в Уфу на 450-летний юбилей. Вместе с президентом приглашение получат «другие высокие лица правительства» и руководители регионов.

Известно, что на программу празднования юбилея зарезервировано 300 млн рублей. Эти деньги будут выделены на приём делегаций, рекламную кампанию и сувениры.

В этом году Владимир Путин посетил Абзелиловский район, где присутствовал на открытии крупного цементного завода. Пока неизвестно, примет ли глава государства приглашение на большой праздник в Уфе.