Президента России пригласят в Уфу на большой праздник

Владимира Путина пригласят в Уфу на 450-летний юбилей. Вместе с президентом приглашение получат «другие высокие лица правительства» и руководители регионов.
Известно, что на программу празднования юбилея зарезервировано 300 млн рублей. Эти деньги будут выделены на приём делегаций, рекламную кампанию и сувениры.
В этом году Владимир Путин посетил Абзелиловский район, где присутствовал на открытии крупного цементного завода. Пока неизвестно, примет ли глава государства приглашение на большой праздник в Уфе.
Фото: РИА Новости.