Спортсменка из Уфы завоевала бронзу чемпионата Европы по скайраннингу

Уфимская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата Европы по скайраннингу. Дословно с английского этот вид спорта переводится как «небесный бег». На самом деле имеется в виду восхождение в гору на скорость. Чтобы завоевать медаль представительнице республики понадобилось чуть большее 11 часов. Как проходят соревнования и подготовка к ним?

Зульфии Гайнановой после ее возвращения с чемпионата Европы по скайранингу или бегу по горам. Из Португалии спортсменка вернулась с бронзовой медалью. От республики она была единственной представительницей в составе российской сборной.

Зульфия Гайнанова переехала в Уфу из Баймакского района. Бегать начала только в 25 лет. Выступила на одном из легкоатлетических забегов и ей понравилось. Но еще больше влюбили в себя спортсменку горы. Сначала Зульфия выступала на межрегиональных турнирах, затем на кубке России. Позже на нее обратили внимание тренеры национальной команды.

Скайраннинг или скоростное восхождение, вид спорта, который в стране и в мире еще только набирает популярность. Чаще всего соревнования проходят в Европе из-за климатических условий и подходящей горной местности. На чемпионате в Португалии.

Башкирская спортсменка преодолела дистанцию в 65 километров с набором высоты 6500 метров за 11 часов. У каждого участника соревнований с собой был рюкзак с водой. По трассе были расположены пункты для перекуса. Как правило, атлеты там надолго не задерживаются, а предпочитают подкрепиться орехами или фруктами.