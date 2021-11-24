В Уфе на заводе сохранят рабочие места для инвалидов по зрению

Рабочие места для инвалидов завода «Белавтодеталь» будут сохранены. Об этом заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.
Республика проведет анализ деятельности предприятий, которые работают с Всероссийским обществом слепых. Как мы рассказывали ранее, 13 инвалидов по зрению, которые трудятся в уфимском филиале компании «Белавтодеталь», направили коллективное обращение в Общественную палату Башкортостана. Они сообщили, что компания будет продана, а места для инвалидов сократят. За них заступилась член Общественной палаты России Диана Гурцкая, которая обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ситуацию. Минтруд Башкортостана проконтролирует защиту прав инвалидов.