В Уфе на заводе сохранят рабочие места для инвалидов по зрению

Рабочие места для инвалидов завода «Белавтодеталь» будут сохранены. Об этом заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

Республика проведет анализ деятельности предприятий, которые работают с Всероссийским обществом слепых. Как мы рассказывали ранее, 13 инвалидов по зрению, которые трудятся в уфимском филиале компании «Белавтодеталь», направили коллективное обращение в Общественную палату Башкортостана. Они сообщили, что компания будет продана, а места для инвалидов сократят. За них заступилась член Общественной палаты России Диана Гурцкая, которая обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить ситуацию. Минтруд Башкортостана проконтролирует защиту прав инвалидов.

Фото №1 - В Уфе на заводе сохранят рабочие места для инвалидов по зрению

Мы встретились с руководством предприятия «Белавтодеталь», чей филиал находится в городе Уфе и по поводу которого сейчас идет разбирательство, а также с руководством Всероссийского общества слепых. В ходе обсуждения и переговоров была достигнута договоренность, и мы увидели твердое намерение сохранить все рабочие места для инвалидов, и далее мы наметили обсудить уже на площадке Министерства промышленности и инновационной политики вопросы производственные, вопросы обеспечения заказами и дальнейшей работы всех предприятий общества слепых в Республике Башкортостан.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями