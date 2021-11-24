В Уфе на заводе сохранят рабочие места для инвалидов по зрению

Мы встретились с руководством предприятия «Белавтодеталь», чей филиал находится в городе Уфе и по поводу которого сейчас идет разбирательство, а также с руководством Всероссийского общества слепых. В ходе обсуждения и переговоров была достигнута договоренность, и мы увидели твердое намерение сохранить все рабочие места для инвалидов, и далее мы наметили обсудить уже на площадке Министерства промышленности и инновационной политики вопросы производственные, вопросы обеспечения заказами и дальнейшей работы всех предприятий общества слепых в Республике Башкортостан.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан