Жители садового товарищества в Уфе пожаловались на бездорожье

Жителям СНТ «Зеленый мыс» приходится преодолевать четыре километра бездорожья, чтобы попасть на свои участки. А во время половодья сделать это без лодок практически невозможно. Только зимой проблема отступает.
Заслуженный мастер спорта России, отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Андрея Василевского, Андрей Василевский-старший хоть и имеет квартиру в Уфе, жить предпочитает за городом. Но с каждым годом проехать на садовый участок становится все сложнее. Старенькая «Нива» с трудом преодолевала бездорожье. Тогда младший сын Андрея Леонидовича, лучший голкипер НХЛ, подарил своему отцу внедорожник посерьезнее. Но даже он порой не выручает. Один из участков дороги весной уходит под воду.
Проблемы возникают и после каждого дождя. Дорога превращается в грязевое месиво, порой людям приходится бросать автомобили и идти пешком. Драгоценные минуты и даже секунды 4-километровый участок забирает у экстренных служб.
Старожилы живут здесь не одно десятилетие и помнят, что раньше ремонт проводился. Но в какой-то момент работы прекратились.
По словам представителей администрации Кировского района, дорога по документам все же есть, поэтому ее содержанием занимается служба по благоустройству муниципалитета. Убирают мусор с обочины, проводят очистку снега. Но ремонт и строительство новой дороги – не в их компетенции. Тем не менее, принимаются меры по решению проблемы.
Подходящий вариант жители садового товарищества ищут с 2018 года. Тогда они начали обивать пороги чиновников и писать письма. На проблему обратил внимание даже голкипер клуба «Тампа Бей» Андрей Василевский-младший, когда привозил Кубок Стэнли на дачу к родителям. Но вопрос, как и он сам в раме, пока остается непробиваемым.
Сейчас все изъяны дороги скрыты под снегом. Но садоводы уверены: придет весна и им вновь придется ездить по ямам, рискуя застрять или повредить автомобиль. Если проезжую часть внутри СНТ они ремонтируют за свой счёт, то финансово осилить благоустройство дорогу длиной 4 километра жители «Зеленого мыса» не смогут.