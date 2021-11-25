Жители садового товарищества в Уфе пожаловались на бездорожье

Жителям СНТ «Зеленый мыс» приходится преодолевать четыре километра бездорожья, чтобы попасть на свои участки. А во время половодья сделать это без лодок практически невозможно. Только зимой проблема отступает.

Заслуженный мастер спорта России, отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Андрея Василевского, Андрей Василевский-старший хоть и имеет квартиру в Уфе, жить предпочитает за городом. Но с каждым годом проехать на садовый участок становится все сложнее. Старенькая «Нива» с трудом преодолевала бездорожье. Тогда младший сын Андрея Леонидовича, лучший голкипер НХЛ, подарил своему отцу внедорожник посерьезнее. Но даже он порой не выручает. Один из участков дороги весной уходит под воду.

Сильнее течение идет. И пешком, и на машине нельзя будет проехать. И от этого у нас три года назад случились эрозии дороги. С одной стороны вот этого моста проблемы. Здесь надо еще трубы поднять. Трубы положить и тоже засыпать. Андрей Василевский, заслуженный мастер спорта России

Проблемы возникают и после каждого дождя. Дорога превращается в грязевое месиво, порой людям приходится бросать автомобили и идти пешком. Драгоценные минуты и даже секунды 4-километровый участок забирает у экстренных служб.

Они приезжают до этой дороги за 15 минут из города, еще по этой дороге едут 15-20 минут. Где-то полчаса минимум они едут до места происшествия кого-то. Есть малолетние дети, которые ездят в школу, но это тоже сказывается. Руслан Ахтаров, житель СНТ «Зеленый мыс»

Старожилы живут здесь не одно десятилетие и помнят, что раньше ремонт проводился. Но в какой-то момент работы прекратились.

Целая дорога в 4 километра потерялась, построенная в советское время, иногда и ремонтируемая. Я живой свидетель того, что когда мы добились ремонта дороги, и эта дорога сегодня потерялась. Ее не стало в реестре. Поэтому в бюджете на нее не выделяется средств. Радик Рахматуллин, житель СНТ «Зелёный мыс»

По словам представителей администрации Кировского района, дорога по документам все же есть, поэтому ее содержанием занимается служба по благоустройству муниципалитета. Убирают мусор с обочины, проводят очистку снега. Но ремонт и строительство новой дороги – не в их компетенции. Тем не менее, принимаются меры по решению проблемы.

Мы находимся в постоянном контакте с жителями данного садоводческого коммерческого товарищества и всех, кто рядом с ним расположен. Около месяца назад мы встречались с ними, обсуждали пути решения данного вопроса. Есть несколько вариантов, наверное, о них сейчас говорить преждевременно. Я думаю, что совместно с жителями мы общий устраивающий всех вариант подберем. Сергей Полетавкин, начальник информационно-аналитического отдела администрации Кировского района г. Уфы

Подходящий вариант жители садового товарищества ищут с 2018 года. Тогда они начали обивать пороги чиновников и писать письма. На проблему обратил внимание даже голкипер клуба «Тампа Бей» Андрей Василевский-младший, когда привозил Кубок Стэнли на дачу к родителям. Но вопрос, как и он сам в раме, пока остается непробиваемым.