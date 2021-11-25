Медики Башкирии поддержали идею продлить сертификат для переболевших коронавирусом

Это оптимальный срок, я поддерживаю данное решение. Но на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации я призываю жителей республики вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиакКорона-Н» и «КовиВак». Сейчас QR-код переболевших COVID-19 действует только полгода, тогда как у вакцинированных - год. В большинстве случаев перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, также как и после вакцинации. Поэтому, с учетом сегодняшней эпидемиологической обстановки, увеличение срока действия сертификата переболевших на 1 год вполне оправдано. Важно понимать: в случае ухудшения эпидситуации срок действия QR-кода возможно обратно ограничить до шести месяцев как для переболевших, так и для привитых.

Азат Мухаметзянов, заведующий кафедрой эпидемиологии БГМУ, главный врач РКИБ