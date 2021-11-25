Медики Башкирии поддержали идею продлить сертификат для переболевших коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом. Планируется продлить действие документа с шести месяцев до года.
Медики Башкирии такую инициативу поддержали. При этом министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что данная идея не отрицает необходимость вакцинироваться через полгода и для переболевших, и для вакцинированных.
Это нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости, которые составляют 0,74 %. Предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой одобрил Президент России Владимир Путин.
Медицинские специалисты Башкортостана полагают, что переболевшие COVID-19 могут считаться условно защищенными в течение года.
Фото: РИА Новости.