Медики Башкирии поддержали идею продлить сертификат для переболевших коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом. Планируется продлить действие документа с шести месяцев до года.

Фото №1 - Медики Башкирии поддержали идею продлить сертификат для переболевших коронавирусом

Медики Башкирии такую инициативу поддержали. При этом министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что данная идея не отрицает необходимость вакцинироваться через полгода и для переболевших, и для вакцинированных.

Учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно был обсужден вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни. Пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода.

Максим Забелин, министр здравоохарнения РБ

Это нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости, которые составляют 0,74 %. Предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой одобрил Президент России Владимир Путин.

Медицинские специалисты Башкортостана полагают, что переболевшие COVID-19 могут считаться условно защищенными в течение года.

Это оптимальный срок, я поддерживаю данное решение. Но на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации я призываю жителей республики вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиакКорона-Н» и «КовиВак». Сейчас QR-код переболевших COVID-19 действует только полгода, тогда как у вакцинированных - год. В большинстве случаев перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, также как и после вакцинации. Поэтому, с учетом сегодняшней эпидемиологической обстановки, увеличение срока действия сертификата переболевших на 1 год вполне оправдано. Важно понимать: в случае ухудшения эпидситуации срок действия QR-кода возможно обратно ограничить до шести месяцев как для переболевших, так и для привитых.

Азат Мухаметзянов,  заведующий кафедрой эпидемиологии БГМУ, главный врач РКИБ

Фото: РИА Новости. 

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