Эксперты рассказали о вакцинации подростков и назальную вакцину

Правительство России анонсировало создание вакцины «Спутник М» для подростков и назальной вакцины. Собрали в один короткий материал всё, что известно о новых прививках от коронавируса.
1. Вакцина для подростков.
24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о регистрации вакцины от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет – «Спутник М».
«Гам-Ковид-Вак М» (или «Спутник М») – это версия «Спутника V» со сниженной в 5 раз концентрацией. Для детей младшего возраста планируется снизить концентрацию вещества в 10 раз.
Вакцинация «Спутником М» будет проводиться в два этапа с интервалом в 21 день.
Препарат находится в третьей фазе клинических испытаний в Москве. Испытания продемонстрировали безопасность вакцины.
В третьем этапе испытаний должны принять участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 – плацебо.
В гражданский оборот вакцина поступит примерно к концу декабря.
Для вакцинации подростков до 15 лет потребуется согласие родителя или законного представителя. После 15 лет желающий привиться может подписать согласие сам.
Владимир Путин сказал, что прививка для несовершеннолетних должна быть добровольной, как и для взрослых. Он поручил правительству начать финансирование разработки вакцины для детей от двух лет.
Другие страны, в частности США и Израиль, уже начали вакцинацию несовершеннолетних от коронавируса. Там прививки делают детям в возрасте от пяти до 11 лет.
2. Сертификат на год.
Татьяна Голикова предложила увеличить срок действия сертификата переболевшего коронавирусом вдвое — с шести месяцев до года. Владимир Путин инициативу поддержал.
Коснется ли это уже выданных сертификатов или только тех, которые будут выдавать в будущем, пока неизвестно.
Ревакцинацию по-прежнему рекомендуется проходить раз в полгода.
3. Испытания назальной вакцины.
Разработчик «Спутника V» и его версий Центр им. Гамалеи создал назальную вакцину от коронавируса. По словам руководителя центра Александра Гинцбурга, у нее нет побочных эффектов. Однако эффективность препарата еще предстоит проверить.
Клинические испытания назальной вакцины еще не начались. Пока выдано разрешение только на проведение их первой фазы с участием взрослых добровольцев.
Известно, что назальная вакцина может быть опасна для аллергиков.
Вакцину испытал на себе Владимир Путин. Никаких неприятных ощущений глава государства не испытал и уже на следующий день занимался спортом.
4. Вакцинация в Башкирии.
По данным Минздрава республики, на 25 ноября в Башкирии вакцинировали первым компонентом 1,93 млн человек, вторым компонентом – 1,66 млн человек.
В сутки вакцинируется около 30 тысяч человек, регистрируется новых случаев заболевания – более 650.