Стала известна предварительная причина вспышки нодулярного дерматита в районе Башкирии

Предварительная причина вспышки заразного узелкового дерматита среди коров в Баймакском районе – завозные корма. Об этом нам сообщили в Управлении ветеринарии по республике.
Накануне в селе 1-е Туркменево обнаружили крупный рогатый скот с признаками нодулярного дерматита. Ветеринары выявили 17 личных подсобных хозяйств с зараженными и переболевшими животными и два крестьянско-фермерских хозяйства. 200 коров планируют ликвидировать.
В муниципалитете ввели карантин. Вокруг населенного пункта выставлены посты.