В Башкирии два года не ликвидируют незаконную свалку

В Благовещенском районе два года не могут ликвидировать незаконную свалку. Об этом сообщает Россельхознадзор Башкирии.

В 2019 году было выпущено предписание ликвидировать свалку твёрдых бытовых отходов в селе Бедеева Поляна. Земельный участок был захламлён отходами. В настоящее время свалка всё ещё существует – администрация населенного пункта не предприняла попыток устранить мусорку.