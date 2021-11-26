В Башкирии два года не ликвидируют незаконную свалку

В Благовещенском районе два года не могут ликвидировать незаконную свалку. Об этом сообщает Россельхознадзор Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии два года не ликвидируют незаконную свалку

В 2019 году было выпущено предписание ликвидировать свалку твёрдых бытовых отходов в селе Бедеева Поляна. Земельный участок был захламлён отходами. В настоящее время свалка всё ещё существует – администрация населенного пункта не предприняла попыток устранить мусорку.

Был составлен протокол по невыполнению в срок законного предписания. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд. В настоящее время в регионе остаются неликвидированными 1854 незаконные свалки.

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