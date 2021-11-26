Мошенники взломали социальные сети телеведущей БСТ

Сегодня, 26 ноября, мошенники взломали аккаунт в Instagram телеведущей БСТ Лилии Курамшиной.
Злоумышленники опубликовали фотографию мамы телеведущей и сообщили, что на женщину опрокинулась кастрюля с кипятком. Несчастная якобы получила тяжёлые ожоги, и теперь ей необходима помощь врачей. На операцию и последующие расходы требуется 230 тысяч рублей. Также был опубликован номер карты, которая принадлежит неизвестным.
Чтобы убедить подписчиков Лилии Курамшиной в правдивости истории, мошенники опубликовали разворот паспорта телеведущей.
Всех неравнодушных просят воздержаться от помощи и не переводить деньги по указанной карте. К счастью, с семьёй Лилии Курамшиной всё в порядке.