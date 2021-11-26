Мошенники взломали социальные сети телеведущей БСТ

Злоумышленники опубликовали фотографию мамы телеведущей и сообщили, что на женщину опрокинулась кастрюля с кипятком. Несчастная якобы получила тяжёлые ожоги, и теперь ей необходима помощь врачей. На операцию и последующие расходы требуется 230 тысяч рублей. Также был опубликован номер карты, которая принадлежит неизвестным.