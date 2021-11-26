В районе Башкирии объявили ЧС из-за болезни крупного рогатого скота

По данным Управления ветеринарии, предварительная причина вспышки заразного заболевания – завозные корма. Крупный рогатый скот с признаками нодулярного дерматита обнаружили в селе 1-е Туркменево. Зараженных коров планируют ликвидировать. Речь идет о сотнях животных, которые содержались в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах.