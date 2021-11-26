В Башкирии пять женщин родили тройняшек

Специалисты Башстата поделились статистикой о рождаемости в республике ко Дню матери.

Фото №1 - В Башкирии пять женщин родили тройняшек

Так, стало известно, что в 2020 году в Башкирии появились на свет 459 пар двойняшек. А пять женщин стали мамочками тройняшкам. Впервые стали мамами в прошлом году 14,2 тысяч женщин, а 15 тысяч – родили по второму ребёнку. Целых 11,8 тысяч женщин стали многодетными матерями.

Средний возраст женщин при рождении первого ребёнка составил 26 лет. При этом в последнее время растет число женщин, которые родили ребёнка в возрасте от 40 лет.

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