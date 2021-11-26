В Башкирии пять женщин родили тройняшек

Так, стало известно, что в 2020 году в Башкирии появились на свет 459 пар двойняшек. А пять женщин стали мамочками тройняшкам. Впервые стали мамами в прошлом году 14,2 тысяч женщин, а 15 тысяч – родили по второму ребёнку. Целых 11,8 тысяч женщин стали многодетными матерями.