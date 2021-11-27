Бирский молочный комбинат использовал просроченное сырье

В Бирске молочный комбинат использовал просроченное сырье для изготовления продуктов. Молоко изготовляли для реализации по Башкирии.

Во время очередной проверки ФГИС «Меркурий» специалисты обнаружили, что 10 сентября при изготовлении молока использовали сырье, срок годности которого истек днем ранее. Сотрудники управления Россельхознадзора по Башкирии возбудили дело об административном правонарушении на уполномоченное лицо ООО «Бирский комбинат молочных продуктов».