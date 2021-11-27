Минздрав рассказал о допустимой в квартире температуре

Минздрав Республики Башкортостан рассказал о том, какую температуру необходимо поддерживать в квартире и почему нужно обязательно проветривать жилые помещения даже зимой.

Редкое поступление свежего воздуха может привести к уменьшению работоспособности, головным болям, обострению хронических заболеваний. Необходимо и в зимнее время проветривать квартиру, чтобы избежать негативных последствий. Для полноценного проветривания квартиры достаточно 5-7 минут с полностью открытым окном.