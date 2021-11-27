Минздрав рассказал о допустимой в квартире температуре

Минздрав Республики Башкортостан рассказал о том, какую температуру необходимо поддерживать в квартире и почему нужно обязательно проветривать жилые помещения даже зимой.

Фото №1 - Минздрав рассказал о допустимой в квартире температуре

Редкое поступление свежего воздуха может привести к уменьшению работоспособности, головным болям, обострению хронических заболеваний. Необходимо и в зимнее время проветривать квартиру, чтобы избежать негативных последствий. Для полноценного проветривания квартиры достаточно 5-7 минут с полностью открытым окном.

За это время холодный уличный воздух вытеснит домашний теплый. После того, как окна будут закрыты, температура воздуха быстро вернется к прежнему значению.

Минздрав Республики Башкортостан

Нормой температуры в квартире считается 18-24 градуса тепла, а оптимальной - 20-22 градуса.

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