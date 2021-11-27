«Башнефть» обучает студентов в Уфимском топливно-энергетическом колледже

Теперь в Уфимском топливно-энергетическом колледже можно отучиться по специальности «Переработка нефти и газа». Она создана при сотрудничестве компании «Башнефть» и Уфимского топливно-энергетического колледжа.

Сообщается, что выпускники смогут без проблем устроиться в компанию «Башнефть» и получат преимущество при собеседовании на работу.